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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε έκθεμα στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στην Καβάλα, δείτε βίντεο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε έκθεμα στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στην Καβάλα, δείτε βίντεο
Επτά μήνες διήρκησε η διαδικασία της δημιουργίας του κέρινου ομοιώματος του Πορτογάλου σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, από τον Θοδωρή Κοκκινίδη
Στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Θεόδωρου Κοκκινίδη που βρίσκεται στα Κηπιά του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες ο... Κριστιάνο Ρονάλντο και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του μουσείου, έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα των επισκεπτών.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι το τελευταίο δημιούργημα που φιλοτέχνησε ο Θοδωρής Κοκκινίδης που μίλησε στην ΕΡΤ για την νέα προσθήκη στο μουσείο του.
Όπως είπε έκανε σχεδόν επτά μήνες για να ολοκληρωθεί το έργο του καθώς είναι μια δύσκολη διαδικασία. «Ολα ξεκινούν από πηλό και αργότερα με καλούπια περνάει στο κερί. Τα μαλλιά μπαίνουν τρίχα - τρίχα, τα φρύδια, οι οδοντοστοιχίες φτιάχνονται με υλικά που χρησιμοποιούν οι οδοντοτεχνίτες. Στο τέλος όλα βάφονται και γίνεται κούρεμα για να προσεγγίζει το τελικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο».
Σχετικά με τους λόγους που επέλεγε τον CR7 και όχι κάποιον άλλον ποδοσφαιρικό αστέρα, είπε πως «είναι κορυφαίος ο Ρονάλντο. Εμένα με συγκινεί και η προσωπικότητά του. Τόσο για το φιλανθρωπικό του έργο, όσο και για την πειθαρχία που δείχνει και ως παίκτης και ως προσωπικότητα. Ηταν η πρώτη μου επιλογή».
Στο παρελθόν έχει δημιουργήσει κέρινα ομοιώματα του Θοδωρή Ζαγοράκη, της Βούλας Πατουλίδου και του Παναγιώτη Γιαννάκη.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι το τελευταίο δημιούργημα που φιλοτέχνησε ο Θοδωρής Κοκκινίδης που μίλησε στην ΕΡΤ για την νέα προσθήκη στο μουσείο του.
Όπως είπε έκανε σχεδόν επτά μήνες για να ολοκληρωθεί το έργο του καθώς είναι μια δύσκολη διαδικασία. «Ολα ξεκινούν από πηλό και αργότερα με καλούπια περνάει στο κερί. Τα μαλλιά μπαίνουν τρίχα - τρίχα, τα φρύδια, οι οδοντοστοιχίες φτιάχνονται με υλικά που χρησιμοποιούν οι οδοντοτεχνίτες. Στο τέλος όλα βάφονται και γίνεται κούρεμα για να προσεγγίζει το τελικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο».
Σχετικά με τους λόγους που επέλεγε τον CR7 και όχι κάποιον άλλον ποδοσφαιρικό αστέρα, είπε πως «είναι κορυφαίος ο Ρονάλντο. Εμένα με συγκινεί και η προσωπικότητά του. Τόσο για το φιλανθρωπικό του έργο, όσο και για την πειθαρχία που δείχνει και ως παίκτης και ως προσωπικότητα. Ηταν η πρώτη μου επιλογή».
Στο παρελθόν έχει δημιουργήσει κέρινα ομοιώματα του Θοδωρή Ζαγοράκη, της Βούλας Πατουλίδου και του Παναγιώτη Γιαννάκη.
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