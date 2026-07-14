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Φίδι δάγκωσε 8χρονο στη Σκόπελο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου
Φίδι δάγκωσε 8χρονο στη Σκόπελο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου
Ακόμη τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν από τη Σκόπελο και την Αλόννησο στο Νοσοκομείο Βόλου καθώς κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσοκομειακή τους φροντίδα
Τέσσερις ασθενείς, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών που δαγκώθηκε από φίδι, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα από τη Σκόπελο και την Αλόννησο στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσοκομειακή τους φροντίδα.
Συγκεκριμένα, έπειτα από τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μία 44χρονη διακομίστηκε από το λιμάνι της Σκοπέλου στο λιμάνι του Βόλου με περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Παράλληλα, ένας 95χρονος και ένα 8χρονο παιδί μεταφέρθηκαν από το λιμάνι του Αγνώντα Σκοπέλου στον Βόλο με το Τ/Ρ-Α/Ψ «Άγιος Δημήτριος», ενώ ένας 19χρονος διακομίστηκε από την Αλόννησο με το Ε/Π-Τ/Ρ «Άξιον Εστί», προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
Συγκεκριμένα, έπειτα από τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μία 44χρονη διακομίστηκε από το λιμάνι της Σκοπέλου στο λιμάνι του Βόλου με περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Παράλληλα, ένας 95χρονος και ένα 8χρονο παιδί μεταφέρθηκαν από το λιμάνι του Αγνώντα Σκοπέλου στον Βόλο με το Τ/Ρ-Α/Ψ «Άγιος Δημήτριος», ενώ ένας 19χρονος διακομίστηκε από την Αλόννησο με το Ε/Π-Τ/Ρ «Άξιον Εστί», προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
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