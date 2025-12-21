Δικαιοσύνη Ευρωπαϊκή και Ελληνική ή φτηνά σόου στη Βουλή;

Χριστούγεννα, ημέρες χαράς, εορτές, ευχές, ψώνια και βόλτες, ημέρες χαλάρωσης για όλους. Να ευχηθούμε σε όλους υγεία και ευτυχία

Ωστόσο, το θέμα της επικαιρότητας είναι οι αγρότες και μάλιστα... από δύο πλευρές, για τα αιτήματά τους και τα μπλόκα και φυσικά για το μείζον θέμα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα έχει αρκετό δρόμο ακόμα.



Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πρωτογενής τομέας «έχει θέμα» σε όλη την Ευρώπη, δεν τρελάθηκαν εδώ και δεκαετίες οι Ευρωπαίοι που δαπανούν ετησίως καμιά 50αριά δισ. ευρώ για να επιδοτήσουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Προφανώς και υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, αλλά και εξίσου μεγάλο έλλειμμα σχεδιασμού για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Μόλις προχθές τα τράκτερ «παρήλαυναν» στη μέση των Βρυξελλών, ενώ έχουν «κόψει στη μέση» τη Γαλλία - οι εικόνες που κυκλοφόρησαν διεθνώς ήταν πολύ πιο εντυπωσιακές από αυτές των δικών μας αγροτών. Παρά ταύτα, θεωρώ ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική και θα λειτουργήσει και η πίεση των υπόλοιπων επαγγελματιών που θέλουν να δουλέψουν προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι και να κάνουμε όλοι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.



Εως εδώ καλά, υπάρχουν λογικά αιτήματα των αγροτών και υπάρχουν και εντελώς απαράδεκτα όταν μπαίνουν στη μέση αυτές οι αριστερές εμμονές... να μην εξοπλιστεί η Ευρώπη για να μη μειωθούν τα κονδύλια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Μήπως για να μη θιγεί η μαμά Ρωσία; Οπως επίσης ξαφνικά ορισμένοι εξ αυτών... αγάπησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν θέλουν την ΑΑΔΕ, λες και το σκάνδαλο δεν προήλθε από εκεί.



Ομως το πραγματικά ακατάληπτο έως και αδιανόητο είναι γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει ο αμαρτωλός ΟΠΕΚΕΠΕ και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητές του στην ΑΑΔΕ, δηλαδή σε μια Ανεξάρτητη Αρχή, την παλιά «Εφορία», να το διατυπώσουμε έτσι. Γιατί δεν θέλουν τον πιο πλήρη μηχανισμό που διαθέτει η Ελληνική Δημοκρατία για να ελέγχει πριν μοιράσει 3,7 δισ. ευρώ από λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Ειδικά μετά από όσα έχουν γίνει. Και πώς θα πληρώνονταν οι αγρότες έστω και με καθυστέρηση μηνών αν περιμέναμε να δημιουργήσει έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση; Θεωρώ ότι πρόκειται για «μνημείο λαϊκισμού» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βεβαίως το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί για τους υπόλοιπους είναι γνωστό.



Μερικές ακόμα σκέψεις για το ίδιο μεγάλο θέμα που αφορά τους αγρότες, το εν εξελίξει ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, για να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς, συκοφάντησε αδίκως μια ολόκληρη τάξη επαγγελματιών αγροτοκτηνοτρόφων στην Ελλάδα. Από τους 750.000 ανθρώπους που ασχολούνται με τη γη και τα ζώα, κατά τους υπολογισμούς αρμόδιων πηγών, μπορεί να υπάρχει εμπλοκή 100.000 ΑΦΜ, εκ των οποίων τα φυσικά πρόσωπα που εισέπραξαν παρανόμως μεγάλα ποσά δεν ξεπερνούν τα 500. Συνεπώς, λοιπόν, θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν φτιάχνεις μια εικόνα στα media ότι οι αγρότες είναι όλοι κλέφτες.



Πριν από μία εβδομάδα, η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 16 «αγρότες» από την Κρήτη ως εγκληματική οργάνωση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαν από την Κρήτη στο γραφείο Ευρωπαίων ανακριτή και εισαγγελέα στην Αθήνα, από εκεί απαγγέλθηκαν κατηγορίες και δύο εξ αυτών (ένας «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής και ένας κουμπάρος του Ανδρουλάκη) προφυλακίστηκαν.



Ερώτημα λοιπόν απ’ όλες αυτές τις ημέρες που βλέπουμε τι συμβαίνει με τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ: Προτιμάτε τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στιβαρά και στοιχειοθετημένα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Δικαιοσύνη ή τα καραγκιοζιλίκια της Εξεταστικής Επιτροπής;



Ποιο «θέαμα» και ποια εικόνα ευτελίζει τους θεσμούς και δημιουργεί την εντύπωση ότι η χώρα είναι ένα τσίρκο; Οι διαδικασίες υπάρχουν, η Βουλή παραπέμπει τους πολιτικούς στον φυσικό δικαστή και οι υπόλοιποι πάνε εκεί ούτως ή άλλως. Τι κερδίσαμε άραγε από το θέαμα του «Φραπέ» και της Κωνσταντοπούλου; Εχετε την εντύπωση ότι ο τύπος αυτός θα συμπεριφερόταν κατά τον ίδιο τρόπο μπροστά στον εισαγγελέα και τον ανακριτή; Τι δουλειά έχει να λοιδορούνται οι οικογένειες των πολιτικών, τι σχέση έχει η γυναίκα του Σκέρτσου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;



Ας ελπίσουμε ότι κάποια ώρα με την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών θα εκλείψει και η εικόνα αυτή των δήθεν εξεταστικών και ανακριτικών επιτροπών στη Βουλή που απλώς μετατρέπονται σε φτηνά τηλεοπτικά σόου.

21.12.2025, 11:41