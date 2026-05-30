ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θραύση αγωγού ύδρευσης στο κέντρο της Αθήνας, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Βουλή

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας

Με το λογότυπο της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας φωταγωγήθηκε η Βουλή των Ελλήνων

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας
Στις δράσεις για την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, συμμετέχει η Βουλή των Ελλήνων.

«Σε έναν ισχυρό συμβολισμό, το κτήριο της Βουλής φωταγωγήθηκε απόψε με το λογότυπο του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και της Παγκόσμιας Ημέρας με θέμα: «My MS Diagnosis» για την ενίσχυση της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης της ασθένειας» σημειώνεται σε ανακοίνωση του ελληνικού κοινοβουλίου.

Η φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων στοχεύει να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και στην ενίσχυση της ορατότητας των ατόμων που ζουν με τη νόσο, καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «παγκοσμίως, εκτιμάται ότι περίπου 2.500.000 άνθρωποι ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας, εκ των οποίων 500.000 βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 23.000 πάσχοντες ζουν στην Ελλάδα, με 11.000 από αυτούς να κατοικούν στην Αττική. Η προώθηση ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού μηνύματος συνδράμει με την επίδρασή του στη συνολική εκστρατεία των πασχόντων και η Βουλή είναι πάντα αρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες».

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης