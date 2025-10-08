«Μετατρέπουμε τις προκλήσεις σε δύναμη για την Ελλάδα του αύριο»

Στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, η μεταναστευτική πολιτική έχει διαμορφωθεί με γνώμονα δύο αλληλένδετους στόχους: την προστασία της ασφάλειας των συνόρων και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.Σε αυτό το πλαίσιο, στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, εντάσσεται η νέα πολιτική απλοποίησης της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής, που περιορίζει τις καθυστερήσεις και απαντά άμεσα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Δεν μιλάμε για μια θεωρητική εξαγγελία, αλλά για μια οργανωμένη προσπάθεια να ενισχύσουμε με διαφάνεια και ταχύτητα το εργατικό δυναμικό της χώρας. Σήμερα έχουμε περίπου 510.000 ενεργές άδειες διαμονής και 290.000 αιτήματα υπό εξέταση· η διαχείριση αυτών των αριθμών απαιτεί σοβαρότητα και σχέδιο.Η στοχευμένη προσέλκυση εργαζομένων σε τομείς όπου υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις —όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και οι κατασκευές είναι κρίσιμη για την οικονομία μας. Μόνο στον τουρισμό φέτος καταγράφηκαν κενά που αγγίζουν τις 80.000 θέσεις. Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, και η κάλυψη αυτών των αναγκών είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.Το μήνυμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ξεκάθαρο: όποιος ζει νόμιμα στην Ελλάδα δεν θα συντηρείται από επιδόματα, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί, να προσφέρει και να ενταχθεί ενεργά στην κοινωνία. Πρόκειται για μια πολιτική με διπλή αξία: ενισχύει τις επιχειρήσεις και την οικονομία, αλλά ταυτόχρονα θωρακίζει την κοινωνική συνοχή και καλλιεργεί την εμπιστοσύνη των πολιτών.Η χώρα μας μπορεί να μετατρέψει τις προκλήσεις σε δύναμη. Με συνέπεια, ρεαλισμό και υπευθυνότητα, συνεχίζουμε μια πολιτική που δεν εγκλωβίζεται σε πρόσκαιρες δυσκολίες, αλλά χτίζει βήμα-βήμα την Ελλάδα του αύριο.