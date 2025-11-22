Ξέρετε πολλούς να μπορούν να φέρουν από τον πάγκο Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι;

Μπορεί η ομάδα του Περιστερίου στην έδρα της να μην πατάει καλά ως τώρα, όμως η συμπεριφορά της εκτός έδρας δεν είναι κακή. Ο Ολυμπιακός άργησε να καθαρίσει, είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρια και πρόσθεσε άλλους τρεις βαθμούς που του διατήρησαν την μοναξιά στο ρετιρέ του πίνακα της Super League. Ποτέ δεν είναι εύκολο για τους ποδοσφαιριστές, όταν επιστρέφουν από διακοπή. Και αυτή η ρημάδα η διακοπή πρωταθλήματος είναι επαναλαμβανόμενη το τρίμηνο του Φθινοπώρου και ταλαιπωρεί όλες τις ομάδες. Όχι δεν είναι δικαιολογία, είναι ένα γεγονός και ισχύει για όλους. Και για αυτούς που κερδίζουν και για αυτούς που χάνουν όταν ξαναρχίζουν τα πρωταθλήματα.Στην περίπτωση των Πειραιωτών η νίκη ήρθε με βοήθεια και του τερματοφύλακα. Έκανε παραπάνω από χρήσιμες επεμβάσεις ο Τζολάκης, την ώρα που οι συμπαίκτες του είχαν την κατοχή, πάσχιζαν να βρουν τους δρόμους ασφαλείας προς την περιοχή του Χουτεσιώτη, αλλά αυτό δεν γινόταν εύκολα. Το γκολ ήρθε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελ Κααμπί και παρά τις έξυπνες ενέργειες των Ποντένσε- Ζέλσον, τα τέρματα αργούσαν πολύ να διπλασιαστούν.Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ανάσες σε Ελ Κααμπί- Τσικίνιο αποφασίζοντας ταυτόχρονα να μοιράσει εφιάλτες και πόνο στην αντίπαλη άμυνα. Γιατί πολύ απλά το επιθετικό ντουέτο χόρευε όπως ήθελε. Μπήκε στο ματς και ο Μουζακίτης αντί του Νασιμέντο, ο οποίος έχει πάρει την θέση του δεύτερου κεντρικού χαφ στα τελευταία παιχνίδια. Ο Πορτογάλος, κάνει πάρα πολλά από αυτά που θέλει ο προπονητής του. Ίσως η ομάδα δεν είχε τόση φαντασία στα άκρα, αλλά αυτό οφειλόταν ότι ο Ορτέγκα με τον Ροντινέι, δεν ήταν εύκολο να δώσουν υπεραριθμίες και συνεχείς στηρίξεις στους παίκτες που έπαιζαν μπροστά τους.Και την μια φορά που έγινε καλά αυτό, ήρθε το 2- 0. Γύρισε με υπομονή ο Ολυμπιακός την μπάλα. Ο Έσε έσκαψε στον Ποντένσε, που είδε τον Ροντινέι να ανεβαίνει καλά και να πατάει περιοχή. Ο Βραζιλιάνος έκανε μια σέντρα- σουτ και ο Ταρέμι πήρε το ριμπάουντ από τον Χουτεσιώτη για να αποδείξει για άλλη μια φορά, ότι εύκολα- δύσκολα πάντα θα ‘χει την ευκαιρία να στείλει το τόπι στο πλεκτό. Όπως έκανε και στο 3- 0 όταν ο Γιάρεμτσουκ του σέρβιρε πανέμορφα. Η διπλή ζώνη του Ατρομήτου δούλεψε καλά ανασταλτικά, άσχετα αν οι φιλοξενούμενοι δεν ήταν ικανοί να απειλήσουν σε διάρκεια. Είχαν λίγες φάσεις, αλλά τις καθάρισε όπως σας έγραψα ο Τζολάκης. Οι περιστεριώτες βρήκαν τον μπελά τους ειδικά όταν εμφανίστηκε το ντουέτο Ουκρανός- Ιρανός! Εκεί σε κάθε επίθεση του Ολυμπιακού χτυπούσαν όλοι οι συναγερμοί των «κυανόλευκων». Μπορεί αρκετοί να είπαν ότι ήταν ματς- αγγαρεία, όμως για τον Ολυμπιακό τέτοιος αγώνας στο πρωτάθλημα, δεν θα υπάρξει ποτέ.Όλοι θέλουν να κάνουν κάτι καλό κόντρα στους νταμπλούχους. Ο κάθε παίκτης ανεβάζει τις μετοχές του με μια λαμπρή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα του Πειραιά και αυτή από μόνη της είναι μια έξτρα πρόκληση. Ο Μεντιλίμπαρ αυτά τα ξέρει και γι’ αυτό δεν ησυχάζει και γι’ αυτό εκνευρίζεται όταν βλέπει χαλαρότητες. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν το εμπόδιο του Ατρομήτου και πλέον ετοιμάζονται για μια αναμέτρηση που θα ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη. Δεν παίζεις κάθε μέρα κόντρα στην Ρεάλ…