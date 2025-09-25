Ο Ολυμπιακός είναι… τούμπανο στο αντίπαλο κουτί και δεν το κρύβει

Όχι ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Θεωρώ ότι και οι πλέον δύσπιστοι ή οι μεγαλύτεροι γκρινιάρηδες καταλαβαίνουν πως η τριάδα των νταμπλούχων είναι πανίσχυρη. Πρώτα απ’ όλα διαφωνώ με όσα προκάλεσε ο Ταρέμι μετά το ματς κυπέλλου στην Τρίπολη. Καταλαβαίνω ότι ίσως οι καλοί συνάδελφοι να μην είχαν και από που αλλού να πιαστούν, όμως για τον Ιρανό όσα είδατε κόντρα στον Αστέρα, ήταν piece of cake που λένε και στα χωριά μας.Ο τύπος το γκολ το έχει για πλάκα η αντίπαλη μεγάλη περιοχή γίνεται σπίτι του ό,τι ώρα θέλει και αυτό δεν το κατάλαβε κανείς τώρα. Έχει παίξει σε τέτοιο επίπεδο, που άπαντες αναγνωρίζουν την αξία του. Ήδη έχει πετύχει τέσσερα γκολ, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Έχει επιδείξει τρομερή συμβατότητα με το νέο του σύνολο. Ο Ταρέμι είναι σέντερ φορ που έχει μεγάλες παραστάσεις στην καριέρα του και ο τρόπος με τον οποίο κινείται τόσο εντός όσο κι εκτός περιοχής, αποδεικνύει το ρεπερτόριο που έχει για να βρεθεί σε θέση βολής. Ο ίδιος το προκαλεί. Δεν τον βοηθάει η τύχη. Ξέρει που να είναι την ώρα που πρέπει. Κι αν αυτό ισχύει για τον Ιρανό, τότε τι πρέπει να γράψεις ή να πεις για τον Ελ Κααμπί. Όχι δεν θα το κάνω μην ανησυχείτε.Αν είναι να σας κουράσω με επαναλαμβανόμενες ατάκες για τον Μαροκινό, θα θεωρήσετε -δικαιολογημένα- ότι τα ‘χω χάσει. Αυτό που περιμένω να δω είναι σε τι διάρκεια ο Μεντιλίμπαρ θα τους αφήνει και τους δυο μαζί. Φυσικά το ‘χει κάνει, σε ζόρικες καταστάσεις. Είτε με την ομάδα πίσω στο σκορ, είτε απέναντι σε άμυνες που δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να διασπάσει. Όμως πρέπει να περιμένουμε και άλλες συνθήκες. Θα ξεκινήσουν μαζί σε κάποιο ματς αναγκάζοντας τον προπονητή τους, να παίξει με μειον ένα κεντρικό χαφ; Πολύ πιθανό.Τι παιχνίδι θα είναι αυτό όμως; Ματς με λεγόμενο μεγάλο αντίπαλο για να τον αιφνιδιάσει ή με κάποια από τις ομάδες που ταμπουρώνονται και ζορίζουν. Ή μήπως θα παίξει… ρέστα ο Μεντιλίμπαρ κανά ευρωπαϊκό βράδυ μέσα στο «Καραϊσκάκης» για να θυμηθεί ο κόσμος Ολυμπιακό από τα παλιά, που όποιον και να υποδεχόταν τον έπνιγε. Όλα αυτά βέβαια για να γίνουν θα πρέπει οι δυο φορ να καλύπτουν το πλάνο πίεσης, αλλά και να υπάρχει και ένα δεδομένο που πολλοί ξεχνούν. Για να το κάνει αυτό ο Μεντιλίμπαρ, θα πρέπει να ‘χει πανέτοιμο τον Γιάρεμτσουκ. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις με τους δυο επιθετικούς και να μην έχεις έτοιμο τον τρίτο στον πάγκο. Ο Γιάρεμτσουκ ο οποίος έκλεισε εντυπωσιακά την περασμένη σεζόν και μέχρι να τραυματιστεί στην προετοιμασία ήταν «φωτιά». Αλήθεια, πόσοι πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επιθετική τριπλέτα των τελευταίων χρόνων;