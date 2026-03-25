Πολεμική συσκότιση

Με υπόκωφο βρηχθυμό, γοερό οδυρμό και αφοριστικά αναθέματα διαφορά κόμματα της εγχώριας αντιπολίτευσης καταγγέλλουν την υποτιθέμενη εμπλοκή της Ελλάδας στην ένοπλη σύρραξη της Μέσης Ανατολής





Αποκαλύπτουν σώνει και καλά τη συμμετοχή της σε αιματηρές εχθροπραξίες. Ξεμπροστιάζουν τη δήθεν μετατροπή της σε ορμητήριο εγκληματικών επιθέσεων. Ξεσκεπάζουν τάχα την έμμεση και άτυπη κήρυξη πολέμου της στο Ιράν.







Πρωτοστατεί υποκριτικά στη διοργάνωση αντιπολεμικών κινητοποιήσεων η εκ του Περισσού παροξυσμού πτέρυγα. Η οποία δεν έβγαλε τσιμουδιά για τη βάναυση πολεμική εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.



Σύγκορμη αξιώνει υπό το φερετζέ ενός αλλοπρόσαλλου ταξικού πασιφισμού τη διακοπή των σχέσεων της χώρας με το Ισραήλ, το κλείσιμο των εδώ αμερικανικών βάσεων, την απόσυρση από την Ατλαντική συμμαχία και την έξοδο από την Ε.Ε.







Κάθε κίνδυνος και κάθε απειλή, τότε, θα απαλειφτεί. Ο τόπος θα γνωρίσει εγγυημένη ευημερία σαν αυτή που απολαμβάνει η ανυπότακτη Κούβα. ,Προφανώς με τη φαρισαϊκή εμμονή της υποβιβάζει ισοπεδωτικά την ιστορία και τη γεωπολιτική θέση της χώρας.



Το κακό είναι ότι τη σιγοντάρουν ευκαιριακά ως συνεταίροι στη δημαγωγική ανευθυνότητα η Πλ. Κουμουνδούρου και η Χαρ. Τρικούπη. Από τη μεριά τους απαιτούν την άμεση ανάκληση της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot, που είναι αποσπασμένη στη Σαουδική Αραβία.



Ας μην προσέρχονται τώρα να επικαλούμενες ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής νομιμότητας σπεκουλάροντας στην αντιπολεμική διάθεση της κοινής γνώμης. Πόσο μάλλον όταν αποπειρούνται να θίξουν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας;



Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία κατέχει στο οπλοστάσιό της συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot. Η μία εξ αυτών έχει μετασταθμεύσει με ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό από το 2021στη Σαουδική Αραβία μετά από σχετικό αίτημα της.



Το σύστημα εκτόξευσης και αντιβαλλιστικών πυραύλων αναχαίτισης αποσκοπεί στην εκεί προστασία κρίσιμων υποδομών της, μετά την επίθεση που είχαν δεχθεί οι πετρελαιοπηγές της χώρας από τους Χούθι.



Σημασία έχει ότι οι Patriot ως το σημαντικότερο αμυντικό πυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού που δεν παραχωρείται εύκολα από την Ουάσιγκτον , όπου κι όπου. Μόνο 13 συμμαχικές χώρες στο κόσμο το έχουν προμηθευτεί. Όχι η Τουρκία.



Στη βάση Ιντζιρλίκ της τελευταίας έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ισπανικό σύστημα Patriot. Το οποίο ήδη αναχαίτισε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά του τουρκικού εδάφους. Μετά από αυτή τη δράση δεν βγήκε καμιά έγκυρη αντιπολιτευόμενη πολιτική δύναμη στην Ιβηρική χωρά να κατηγορήσει τη κυβέρνηση της Μαδρίτης για εμπλοκή στο πόλεμο.



Δεν επιχείρησε να την αποδοκιμάσει για τις ενδεχόμενες απειλές που επιφέρει στην εθνική της ασφάλεια ως δυνητικού στόχου εκδήλωσης αντίποινων. Δεν τόλμησε να προβάλλει την αδάμαστη απαίτηση του ισπανικού λαού για αποσύνδεσης της από τα διεθνή μπλοκ αμυντικής συνεργασίας της.



Μόνο εδώ, στη χώρα της εντελώς φαιδράς πορτοκαλαίας ο τυχοδιωκτικός εθνολαϊκισμός και ο περιθωριακός αντισυστημισμός- που υπερβαίνει τις ηγεσίες των κόμματων - κάνει ξεσαλωτικό πάρτι στη πλάτη της πατριωτικής αξιοπρέπειας και της διεθνούς αξιοπιστίας της.



Το χειρότερο, αρνείται να εμπεδωθεί μια σοβαρή ενιαία αντίληψη, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Αποκρούει τα προαπαιτούμενα για το χτίσιμο μιας υπεύθυνης στάσης στα ζωτικά ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.



Χαράζει με κραυγαλέους λεονταρισμούς και κούφιες κορώνες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ πραγματικότητας και φαντασιώσεων. Με ροπή στις δεύτερες. Και τάση προς τη παραπλανητική πλειοδοσία. Υπονομεύει, τελικά , την όποια εθνική ομοψυχία, επειδή αυτή ψηφοθηρικά δεν σαγηνεύει.



Την ώρα που κοντινό- τι τα θέλετε;- γεωγραφικό τοπίο πυρπολείται ο ντόπιος καιροσκοπισμός σβήνει το φως. Όχι από το φόβο εχθρικής ρεβάνς από το Ιράν σε απάντηση κάποιας βλάβης που η Ελλάδα ποτέ δεν του προξένησε. Απλώς για να μη διαταράξει το ιδεοληπτικό σκοτάδι που τον περικλείει.

25.03.2026, 08:15