Ο Νίκος Παπαδόπουλος έσωσε τον Αρη από τα πλέι άουτ

Όπως είχα γράψει στο προηγούμενο μπλογκ υπήρχαν 27 σενάρια, σε τρία παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της regular (Αρης-ΟΦΗ, Βόλος-ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός-Ατρόμητος), και μόνο ένα εξ αυτών θα άφηνε τον Αρη εκτός οκτάδας: νίκες για ΟΦΗ, Βόλο και Ατρόμητο





Ο Βολος έκανε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας με ανατροπή τον ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ πέρασε εύκολα με 0-2 από το «Βικελίδης», όμως -ευτυχώς για τον Αρη- ο Λεβαδειακός επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου.Εν ολίγοις ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Λεβαδειακός γλίτωσαν τον Αρη από τα πλέι άουτ!Στα πλέι οφ του 5-8 οι «κιτρινόμαυροι» θα ξεκινήσουν από την τελευταία θέση και στο -6 από τον πρώτο Λεβαδειακό.Για μια ομάδα που έχει 6 νίκες σε 26 αγωνιστικές πρακτικά είναι ανέφικτο να καλυφθεί αυτή τη διαφορά.Στο χθεσινό παιχνίδι ο ΟΦΗ κέρδισε δικαιότατα: ήταν μια ομάδα με πλάνο, με συνεργασίες, με αυτοματισμούς, με εντάσεις και αντοχές.Και προφανώς με ευστοχία.Ο Αρης αντιθέτως θύμισε ομάδα που έδινε το πρώτο της φιλικό στην καλοκαιρινή προετοιμασία: ο Γρηγορίου δοκίμασε ένα, καταδικασμένο σε αποτυχία, 4-4-2 με Μορόν και Κουαμέ (δεν βρέθηκαν ποτέ) δίδυμο στην επίθεση, οι παίκτες υπέπεσαν σε δεκάδες ατομικά λάθη και οι εντάσεις τους κυμάνθηκαν σε επίπεδο… μαλθακότητας.Και για μια ακόμη ήταν απελπιστικά άστοχος, μένοντας δίχως γκολ για τρίτο σερί ματς.Οι Κρητικοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι κι έχασαν 2-3 καλές ευκαιρίες μέχρι να προηγηθούν στο σκορ στο 36o λεπτό - σε φάση που μάλιστα έπαιζαν με παίκτη λιγότερο επειδή ο Ανδρούτσος βρίσκονταν εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω τραυματισμού: o Φούντας έκανε το «ένα δύο» με τον… Φαμπιάνο, στη συνέχεια πάσαρε δεξιά στον Σενγκέλια, ο οποίος με τη σειρά του βρήκε μόνο του τον σκόρερ Νους στο δεύτερο δοκάρι.Ο Αρης στο πρώτο ημίχρονο ήταν απελπιστικά κακός αλλά στο ξεκίνημα της επανάληψης έδειξε διάθεση να παίξει κάπως καλύτερα.Για δέκα λεπτά προσπάθησε να πιέσει ωστόσο από ένα λάθος του Γκαρέ στο κέντρο προήλθε το 0-2 από τον Φούντα στο 56ο λεπτό.Για να γίνει ακόμη πιο πολύ… Αρης η κατάσταση, έξι λεπτά μετά το δεύτερο γκολ των Κρητικών, ο Καντεβέρε σημάδεψε με κεφαλιά το δοκάρι του Χριστογιώργου.

Ηταν το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες των «κιτρινόμαυρων» έστειλαν την μπάλα στο δοκάρι.



Αφού δεν έγινε το 1-2 στο 62’ ήταν απίθανό για τον Αρη να επιστρέψει στο παιχνίδι.



Λίγο πριν συμπληρωθεί το 90λεπτο, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, ο Χόνγκλα με κεφαλιά εντός μικρής περιοχής δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στο άδειο -επί της ουσίας- τέρμα των φιλοξενούμενων μπαίνοντας και αυτός στη λίστα των παικτών που έχουν χάσει φέτος… τα άχαστα.



Ο αμυντικός του ΟΦΗ, Κωνσταντίνος Κωστούλας, σε δηλώσεις που έκανε το Σάββατο είχε πει: «Πιστεύουμε πως είμαστε καλύτεροι παίκτες και καλύτερη ομάδα και θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς».



Μου είχε κακοφανεί αρχικά αυτή τη δήλωση ωστόσο ο Κωστούλας είχε δίκιο και επιβεβαιώθηκε στο 100% με όσα είδαμε την επόμενη μέρα στο Χαριλάου.



Για μια ακόμη φορά φέτος, μετά το τέλος της αναμέτρησης, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες κατά του Καρυπίδη και των παικτών.



Ο Αρης βιώνει φέτος την απόλυτη ποδοσφαιρική κατάθλιψη.

23.03.2026, 08:49