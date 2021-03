Self tests και εμβόλια για να ανοίξει η οικονομία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παρ’ όλα αυτά, η πρόθεση είναι να καταφέρουμε να έχουμε ανοίξει τα πάντα, πριν από το Πάσχα, δηλαδή μέχρι το τέλος Απριλίου. Καταρχήν είναι θετικό το γεγονός ότι άλλαξε κάτι στη λογική της κυβέρνησης. Προσαρμόστηκε στην πραγματικότητα που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο το lockdown και το αποδεικνύουν με την περιορισμένη τήρησή του. Συνειδητοποίησε λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο το lockdown. Εξετάζοντας τρόπους για να ανοίξει με ασφάλεια την οικονομία, κατάλαβε ότι πρέπει να στηριχθεί στους εμβολιασμούς, στα πάρα πολλά τεστ και στην αύξηση των κλινών COVID-19 και των ΜΕΘ.Το νέο σχέδιο λοιπόν, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι ότι ανοίγουμε, αυξάνουμε σημαντικά τα τεστ ώστε να αυτοαπομονώνονται οι φορείς, αυξάνουμε τις κλίνες στα νοσοκομεία ώστε να μπορούν να υποδεχθούν περισσότερα βαριά περιστατικά, αυξάνουμε και τους γιατρούς (μέσω επιστράτευσης) και ελπίζουμε ότι ο καλός καιρός και η υπαίθρια ζωή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι έχουν εμβολιαστεί, θα περιορίσουν την ισχύ της πανδημίας και ότι θα αρχίσουμε να ξεμπερδεύουμε.Λογικό σχέδιο, αλλά ας μην ξεχνάμε πως όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να κάνουν σχέδια, ούτε ότι ο θεός δεν πρέπει να γελάει.Στην πορεία εφαρμογής αυτού του σχεδίου έγιναν τρία πράγματα ως τώρα:Πρώτον, ανακοινώθηκε ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε self tests επιπλέον των rapid και των μοριακών. Σκοπός του self test είναι να το κάνει ο καθένας μια φορά την εβδομάδα ώστε να βλέπει αν είναι φορέας. Εφόσον είναι, πρέπει να επανελέγχεται με μοριακό και να αυτοαπομονώνεται ή αν έχει συμπτώματα, να πηγαίνει στον γιατρό για τα περαιτέρω. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί η δήλωση Πιερρακάκη ο οποίος είπε ότι θα υπάρχει πλατφόρμα για να δηλώσει κάποιος αν θέλει το αποτέλεσμα του self test, αλλά η δήλωση δεν θα είναι υποχρεωτική διότι η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στην υπευθυνότητα του πολίτη. Πολύ σωστή η θέση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας πολύ δημοκρατικός πολιτικός με μακρά ιστορία στον χώρο της Κεντροαριστεράς (ΠΑΣΟΚ το λέγαμε τότε). Τα self tests και γενικώς η αύξηση όλων των τεστ θα συμβάλoυν καθοριστικά στον εντοπισμό των φορέων και στην αυτοαπομόνωσή τους. Θα εμφανιστούν βέβαια αρχικά πολλοί περισσότεροι φορείς (κρούσματα τα λέμε κακώς) από αυτούς που έχουμε σήμερα λόγω της αύξησης των τεστ, το θέμα όμως είναι να μειωθούν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και η εξάπλωση της πανδημίας από την αυτοαπομόνωση των φορέων. Την αύξηση των τεστ την εισηγούνται από πέρυσι ως μέθοδο εντοπισμού και απομόνωσης των φορέων κορυφαίοι Ελληνες καθηγητές του εξωτερικού, όπως ο καθηγητής επιδημιολογίας του Στάνφορντ Ιωάννης Ιωαννίδης και ο καθηγητής Μαθηματικών του Κέιμπριτζ Γιάννης Κοντογιάννης.Δεύτερον, επιστρατεύτηκαν εξειδικευμένοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα για να στηρίξουν την προσπάθεια των κρατικών νοσοκομείων που δίνουν τη μάχη κατά της πανδημίας. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία ούτως ή άλλως έχουν δηλώσει ότι είναι στη διάθεση του κράτους οι κλίνες τους αν χρειαστεί και αν το κράτος τις ζητήσει. Οι γιατροί είναι άλλη υπόθεση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον με τους γιατρούς δεν είναι τόσο αν θέλουν ή όχι να βοηθήσουν ή αν βοηθάνε επειδή επιστρατεύτηκαν, αλλά ότι πολλοί από αυτούς δεν εμβολιάζονται. Ασφαλώς και είναι δικαίωμά τους να μην εμβολιαστούν, αλλά το κράτος μπορεί να πάρει μέτρα για να προστατεύσει τους υπόλοιπους, όπως τους ασθενείς στα νοσοκομεία από τους μη εμβολιασμένους γιατρούς και νοσοκόμους. Τα μέτρα αυτά ξεκινάνε από το πιο απλό, ότι για να μπουν στο νοσοκομείο που δουλεύουν θα πρέπει καθημερινά να κάνουν τεστ, μέχρι πιο «βαριά» μέτρα, όπως αυτά που παίρνουν άλλες χώρες, ότι δεν θα εργάζονται και δεν θα πληρώνονται. Δεν φτάσαμε ακόμη εκεί. Το ηθικό ζήτημα τίθεται αν τεθεί ένα ερώτημα στους γιατρούς που δεν εμβολιάζονται: θεωρείτε ότι ο πληθυσμός πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι; Αν απαντήσουν ότι ο πληθυσμός πρέπει να εμβολιαστεί, τότε είναι ανήθικο να μην εμβολιαστούν και οι ίδιοι.Αν θεωρούν ότι δεν πρέπει να εμβολιαστεί ούτε ο πληθυσμός ούτε οι ίδιοι, ηθικό ζήτημα δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, πρακτικό και λύνεται με τα μέτρα που προαναφέρθηκαν.Τρίτον, μετατρέπονται κάποιες κλίνες νοσοκομείων σε κλίνες COVID-19 και αυτό πρέπει να συνεχιστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Η μάχη με την πανδημία δεν τελείωσε και ενδεχομένως να αργήσει να τελειώσει και το κράτος πρέπει να είναι έτοιμο. Αυτό που μένει να γίνει τώρα είναι να επιταχυνθούν στον μέγιστο βαθμό οι εμβολιασμοί και για να γίνει αυτό πρέπει η κυβέρνηση να βρει περισσότερα εμβόλια έστω και με συμφωνίες που θα κλείσει εκτός Ε.Ε. Βλέπουμε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως η Κύπρος, αλλά και χώρες της Ευρώπης, όπως η Σερβία, να κλείνουν συμφωνίες με τη Ρωσία ή την Κίνα για εμβόλια ώστε να ξεπεράσουν την ευρωπαϊκή πολιτική εμβολίων η οποία απέτυχε οικτρά κατά γενική ομολογία. Εμείς δεν το κάνουμε διότι μας χαρακτηρίζει ένας μικροαστικός καθωσπρεπισμός. Ισως ήρθε η στιγμή να τον ξεπεράσουμε και να κινούμαστε με βάση το εθνικό συμφέρον - αν και εφόσον φυσικά υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια. Το πολυαναμενόμενο άνοιγμα της οικονομίας θα εξαρτηθεί τελικά από την ταχύτητα των εμβολιασμών, την αύξηση των κλινών και των τεστ και από τον αυτοπεριορισμό των φορέων.