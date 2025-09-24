Μητσοτάκης - Ερντογάν στις ΗΠΑ: Το παρασκήνιο της ακύρωσης του ραντεβού και οι εκτιμήσεις της Αθήνας
Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων των δύο πλευρών - «Πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση σε νέα ώρα» έλεγε ανώτατη κυβερνητική πηγή - «Ο πρωθυπουργός έχει συναντήσει τον πρόεδρο Ερντογάν επτά φορές»
Νέα δεδομένα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που εδώ και μήνες εξελίσσονται σε περιβάλλον ελεγχόμενης έντασης δημιουργεί η οριστική αναβολή του ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένο να γίνει χθες το βράδυ στις 21:00, με υπαιτιότητα της τουρκικής πλευράς.
Περίπου τέσσερις ώρες πριν τη συνάντηση και ενώ επί της αρχής το ραντεβού ήταν οριστικοποιημένο και ενώ ο κ. Ερντογάν γνώριζε από πολλές ώρες πριν ότι έπρεπε αμέσως μετά να συμμετάσχει σε συνάντηση των αραβικών χωρών με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την αναβολή του ραντεβού. Σε επικοινωνίες που έγιναν και σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων επιχειρήθηκε να οριστεί μια νέα συνάντηση για σήμερα, με την τουρκική πλευρά να καταλήγει εν τέλει σε αδυναμία να βρει «άνοιγμα» στο πρόγραμμα του κ. Ερντογάν, ο οποίος σήμερα το βράδυ αναχωρεί για την Ουάσινγκτον, προκειμένου να συναντηθεί με τον κ. Τραμπ, αύριο Τετάρτη.
Η οριστική ματαίωση της συνάντησης, τουλάχιστον στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώθηκε και από ελληνική ανώτατη κυβερνητική πηγή, μετά το πέρας της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σύμφωνα με μια γραμμή πληροφόρησης του protothema.gr και παρασκηνιακές συζητήσεις, δεν αποκλείεται διόλου η μη πραγματοποίηση του ραντεβού να ήταν προσχηματική από μέρους της Τουρκίας, με δεδομένη την ένταση της ελληνικής κινητοποίησης στο πεδίο το τελευταίο διάστημα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και τις κινήσεις ως προς τα ενεργειακά και τη Λιβύη.
«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας. Κατά πληροφορίες, το θέμα χειρίστηκε ο διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Μίλτων Νικολαϊδης, σε συνεννόηση με την τουρκική πλευρά.
Επίσης, όπως το έθετε άλλη ελληνική πηγή, αν δεν ήταν συμφωνημένη η συνάντηση, η τουρκική κυβέρνηση θα είχε απαντήσει στη δημοσιοποίηση της επαφής που έγινε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.
Μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν στις 2 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη-εφόσον ο Τούρκος πρόεδρος τηρήσει το πρόγραμμα και ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Δανίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα «ήρεμα νερά» αναταράσσονται και το περιβάλλον ελεγχόμενης έντασης, στο καλύτερο σενάριο, θα παραταθεί.
Οι περίεργες διαρροέςΣε αυτό το κλίμα, δεν διέλαθαν της προσοχής της Αθήνας οι «περίεργες» τουρκικές διαρροές στην εφημερίδα Millyet ότι τάχα οι Τούρκοι ακύρωσαν τη συνάντηση, επειδή αυτή είχε διαρρεύσει με υπαιτιότητα της ελληνικής πλευράς και παρά τη γνώση της τουρκικής. Ένα επιχείρημα, ωστόσο το οποίο στερείτο βάσης από τη στιγμή που η τουρκική πλευρά ζήτησε αναβολή πέντε ημέρες μετά τη διαρροή της συμφωνίας για το ραντεβού.
«Κάποια άλλη στιγμή»Με τα δεδομένα, Αθήνα και Άγκυρα καλούνται να βρουν μια άλλη ευκαιρία συνάντησης των δύο ηγετών, με τον ορίζοντα να έχει ξανά επιβαρυνθεί. «Θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε η ίδια ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη, θέλοντας να δείξει ότι η Ελλάδα δεν ήταν επισπεύδουσα για τη μη διεξαγωγή του ραντεβού.
Μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν στις 2 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη-εφόσον ο Τούρκος πρόεδρος τηρήσει το πρόγραμμα και ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Δανίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα «ήρεμα νερά» αναταράσσονται και το περιβάλλον ελεγχόμενης έντασης, στο καλύτερο σενάριο, θα παραταθεί.
