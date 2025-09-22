Ούτε αχτίδα στο σκοτάδι

Κλείσιμο

Tρίτο σερί ματς που προηγείται ο Παναθηναϊκός και χάνει τη νίκη στο τέλος. Λεβαδειακός, Κηφισιά, Ολυμπιακός. Εξ αυτών, το άξιζε το τρίποντο βάσει απόδοσης μόνο στην πρεμιέρα του. Διότι χθες, εναντίον του νταμπλούχου, ούτε καλύτερη απόδοση είχε, ούτε περισσότερες ευκαιρίες.Τι είχε;Έναν Ντέσερς να σκορπάει τρόμο στους αντίπαλους στόπερ όποτε έπαιρνε την μπάλα σωστά. Την πήρε σωστά μόνο δύο φορές...Ένα πολύ καλό σχέδιο στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο βοηθήθηκε πολύ από την επιλογή του Μεντιλίμπαρ να αλλάξει όλη τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού: δεν απειλήθηκε, αλλά απείλησε μόνο μία φορά…Έναν Ντραγκόφσκι να παίζει με τη φωτιά προ του Ελ Καμπί στο πρώτο μέρος, αλλά να… κρατάει γερά στο δεύτερο ημίχρονο.Έναν Κυριακόπουλο να κάνει καταπληκτικό ματς με όλους τους αντιπάλους του, αλλά να «σκάει» και να αντικαθίσταται.Αυτά είχε ο Παναθηναϊκός και μερικές εκλάμψεις από τον Τάσο Μπακασέτα που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε βάσει των χαρακτηριστικών του και έβγαλε ταχύτατα υπέροχη ασίστ με το δεξί στο 1-0. Κατά τα λοιπά;Το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή είναι τεράστιο συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, διότι ο Σάντσες δεν συμμετέχει ανασταλτικά, ο Σιώπης δεν συμμετέχει επιθετικά και ο Τσέριν με τον Τσιριβέγια πόσο θα αντέξουν; Εφυγε και ο Μαξίμοβιτς χωρίς να αντικατασταθεί, ξέμεινε ο Παναθηναϊκός με τέσσερις μέσους μέχρι τον Ιανουάριο.Το πρόβλημα στους εξτρέμ είναι επίσης τεράστιο. Ο Πελίστρι έχει θλάση και δεν έχει εύκολο γκολ. Ο Τζούρισιτς, δηλαδή ο καλύτερος και πληρέστερος ακραίος του, μπορεί να παίξει σε ανταγωνιστικό επίπεδο για 70 λεπτά. Ο Τετέ έχει χάσει και τα γκολ που είχε πέρυσι στον πρώτο γύρο. Ο Ζαρουρί έχει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής: προφανώς δεν έπειθε τον Βιτόρια, να δούμε αν θα πείσει τον Κόντη και τον επόμενο του Κόντη. Ποιος θα σκοράρει πλην του Τζούρισιτς και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός χωρίς γκολ από τους εξτρέμ του;Τώρα προκύπτει και πρόβλημα με τις εντάσεις και τους μυϊκούς τραυματισμούς. Ο Κυριακόπουλος και ο Καλάμπρια ζήτησαν αλλαγή και ο Κόντης δεν έκρυψε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι: «Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολλούς παίκτες με κράμπες. Αντί να κάνουμε αλλαγές μεσοεπιθετικά, κάναμε αλλαγές στους μεσοαμυντικούς. Δεν το έχω συναντήσει αυτό και δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μας έκλεισε ο Ολυμπιακός τότε, πήρε μέτρα μετά το 60'. Προσπαθήσαμε με τον Σιώπη και τον Ρενάτο να διαχειριστούμε τον αγώνα. Ο Τζούριτσιτς έπαιζε από το 70' με κράμπες. Χάναμε παίκτες κι ενέργεια στο γήπεδο κι αυτά τα ματς θέλουν ενέργεια. Εμείς χάναμε μέτρα. Τακτικά δεν μπορούσα να κάνω πολλά. Δεν διαχειριστήκαμε το ματς με τις σκέψεις μας, αλλά με το τι μας έδινε αυτό στην πορεία του. Στο 1-1 έγιναν και κάποια λαθάκια, αλλά η έλλειψη ενέργειας ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα».Όλα σωστά από τον υπηρεσιακό κόουτς ως… διαπιστώσεις. Διότι παίζοντας με τον Ολυμπιακό και αντιμετωπίζοντας εκτός όλων των άλλων και το «βάθος» του στον πάγκο, βρίσκεσαι σε συνθήκες Τσάμπιονς Λιγκ. Παίζεις σε περιβάλλον Τσάμπιονς Λιγκ, όχι Λεβαδειακού, Κηφισιάς, Βίκινγκουρ και New Saints…Kαι το χειρότερο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι για το εγγύς μέλλον δεν μπορεί να φανεί κάποια αξιόπιστη και χειροπιαστή προσδοκία μεγάλης ανάκαμψης. Ναι, ο Ντέσερς ήδη… κλείνει στόματα και ασφαλώς θα πετύχει πολύ περισσότερα γκολ από τον Ιωαννίδη, Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει να περιμένει τον Ταμπόρδα, τον απόλυτα έτοιμο Καλάμπρια, τον υγιή Πελίστρι, ίσως να ελπίζει και σε βελτίωση του Τετέ και του Ζαρουρί. Ισως...