Ένα παιχνίδι, αποδοκιμασίες και δύο στιγμές τόσο πολύ… ΠΑΟΚ

Τις πιο πολλές φορές όταν ο κόσμος απευθύνεται στους παίκτες της ομάδας τους, λέει: «Να τα δίνετε όλα, να καταθέτετε την ψυχή σας, να κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο τέλος αν εμείς τα δούμε αυτά θα σας χειροκροτήσουμε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα».Η εικόνα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό, η οργάνωσή του, το σχέδιό του, η τεράστια προσπάθεια των παικτών να «πνίξουν» ποδοσφαιρικά τον αντίπαλο κερδίζοντας κατοχή μπάλας στο 80% έχοντας πετύχει δεκάδες επανακτήσεις μπάλας στο repress, ήταν πολύ θετικά στοιχεία σε αυτό το βράδυ της Τούμπας. Η καλή κυκλοφορία και η ποικιλία στην ανάπτυξη της ομάδας του Λουτσέσκου με τις 24 τελικές, τα 12-1 κόρνερ και τα 2,8 xgoals δείχνουν πολλά σε όποιον είδε ή δεν είδε το ματς και απλά βγάζει συμπέρασμα μόνο από το 0-0.Και όμως οι παίκτες αποδοκιμάστηκαν!Αλήθεια είναι ότι για τον κόσμο και όλους στον ΠΑΟΚ «κάθεται» βαρύ το 0-0 αμέσως μετά το 4-1 από τον Λεβαδειακό. Το περασμένο δείχνει να «φταίει» περισσότερο και για τις χθεσινές αποδοκιμασίες. Μπορεί να ήταν ένα ακόμη πολύ άδικο σκορ σε σχέση με την εικόνα, αλλά η ήττα την οποία ο ΠΑΟΚ «άξιζε» και το ταμπλό στο τέλος που έγραψε, δεν… ξεγράφει!Αυτές είναι οι δυσκολίες στο ποδόσφαιρο! Η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων όπου όλα στραβώνουν ξαφνικά και πρέπει να ξαναβρείς το δρόμο σου. Και χθες στην Τούμπα έγιναν απίστευτες… στραβές σε στιγμές που θα άλλαζαν εντελώς όλο το κλίμα, το αποτέλεσμα, όλες τις αντιδράσεις, όλα τα σχόλια και τις κρίσεις, αλλά και την επόμενη μέρα της ομάδας του Λουτσέσκου.Αφήνουμε τη φάση του 51΄ όπου από δεξιά ο Ζίβκοβιτς σουτάρει στα «πουλιά» αν και έχει στρωμένη τη μπάλα στο αριστερό και απέναντι όλη την εστία σε φάση όπου εννιά ή… δέκα στις δέκα ο Σέρβος βρίσκει εστία.Στο 54΄ ο ΠΑΟΚ βάζει… γκολ από στημένη φάση, που κάποιοι είδαν ότι δεν έκανε τίποτα! Και όμως! Πάνω από τη γραμμή του αντιπάλου ο Γιακουμάκης έδιωξε σαν αμυντικός! Απίθανο! Πρωτοφανές! Επιθετικός να «σώζει» τον αντίπαλο με επέμβαση που δεν θα έκανε ούτε ο καλύτερος στόπερ! Δείτε αυτή τη φάση και θα πάθετε… κακό!Δύο λεπτά μετά και ενώ έχει ήδη κλονιστεί η αυτοπεποίθηση, ο Οζντόεφ είναι μόνος στην μικρή περιοχή! Από που άραγε θα επιδιώξει να βάλει γκολ; Και όμως έψαξε την πάσα για να μπει… άλλος με την μπάλα στα δίχτυα, αφού έτσι θέλει ο ΠΑΟΚ συνήθως, σύνολο που δεν παίρνει εύκολο γκολ από κανέναν με ατομική ενέργεια και πρέπει να το πάνε όλοι μαζί… πάσα-πάσα-πάσα και γκολ από το ένα μέτρο!Είναι τρεις στιγμές όλος ο ΠΑΟΚ:- Ο Ζίβκοβιτς που δεν είναι καλά… γενικώς ως ένας από τους ηγέτες του συνόλου- Ο φορ της ομάδας που κατάφερε να σώσει από γκολ τον αντίπαλο με προβολή πάνω από τη γραμμή!- Ο παίκτης που ακόμη και από τα δύο μέτρα μπροστά στην εστία, ψάχνει την πάσα!