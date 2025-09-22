Από τους «νταβατζήδες» στους «παράγοντες»!

Κλείσιμο

Δεν εκλέγουν οι παράγοντες πρωθυπουργό, αλλά ο λαός, είπε, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα σε αυτούς τους «άγνωστους» παράγοντες που τον έχουν βάλει στο μάτι. Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε και να καταλάβουμε σε ποιους απευθυνόταν, ανατρέξαμε στα λεξικά για να πληροφορηθούμε την ακριβή έννοια του «παράγοντα». Σχεδόν όλοι οι γλωσσολόγοι συμφωνούν ότι πρόκειται για προσωπικότητες που με το κοινωνικό και οικονομικό τους αποτύπωμα και κύρος πρωτοστατούν, επηρεάζουν και συμβάλλουν στην παραγωγή ενός αποτελέσματος, στην εξέλιξη μιας διαδικασίας ή στην αλλαγή μιας κατάστασης.Ανάλογα δε με τον επιθετικό προσδιορισμό, αποκτά και μια διαφορετική έννοια και βάρος. Εξ ου και: τοπικός παράγων, αθλητικός παράγων, συνδικαλιστικός παράγων, μιντιακός παράγων, επιχειρηματικός παράγων, θρησκευτικός παράγων, εξωτερικός παράγων κ.ο.κ.Ολες αυτές οι κατηγορίες αναμφίβολα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική πραγματικότητα, πόσο μάλλον αν κάποιοι από αυτούς συγκεντρώνουν και περισσότερους του ενός επιθετικούς προσδιορισμούς!Για όλους όμως τους «παράγοντες» που εμφιλοχωρούν στην ελληνική πραγματικότητα, για να έχουν ισχύ και να λειτουργήσουν τα γρανάζια της επιδραστικότητάς τους, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί μια συνδιαλλαγή με άλλες εξουσίες, στις οποίες έχουν αναφορά, και την προβάλλουν με κάθε τρόπο για να αποκτήσουν αληθοφάνεια οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματά τους.Πρόσφατο παράδειγμα, οι φραπέδες του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρόβαλλαν τις σχέσεις τους με βουλευτές και υπουργούς για να γίνουν... αποτελεσματικοί!Με άλλα λόγια, οι κάθε είδους εξουσίες είναι αυτές που δίνουν ρόλους και δικαιώματα στους παράγοντες και τους παραγοντίσκους. Οταν δεν έχουν καμία επαφή με την εξουσία, τότε δεν μπορούν να «κάνουν μούτρα» και να τα γυρίζουν για αστείους λόγους, όπως τον κάλεσα στα βαφτίσια του παιδιού μου και δεν ήρθε, τον κάλεσα στα γενέθλιά μου και δεν ήρθε, του ζήτησα αυτή την εξυπηρέτηση και δεν την έκανε και γι’ αυτό αλλάζω το βιολί και από φίλοι γινόμαστε αντίπαλοι κι εχθροί.Θέλω να πω με αυτό ότι οι εξουσίες και εν προκειμένω, για να είμαστε πιο σαφείς, η κυβέρνηση είναι αυτή που έδωσε αξία σε αυτούς τους παράγοντες, πραγματικούς ή αυτοανακηρυχθέντες.Αν από την αρχή, με την εμφάνισή τους, τους το ξέκοβαν πως χάρες και ιδιοτελείς εξυπηρετήσεις σε κανέναν, το παιχνίδι θα ήταν ξεκάθαρο. Θα τους είχαν μεν από την αρχή απέναντί τους, χωρίς όμως δύναμη, και θα είχαν δίπλα τους όλους τους άλλους οι οποίοι είναι και η πλειονότητα, αλλά δεν θέλουν να παραγοντίζουν, απλά θέλουν ίδιους κανόνες και συμπεριφορές προς όλους.Από την άλλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε κάποιες δυνατότητες που έχουν ορισμένες κατηγορίες παραγόντων.Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι βουλευτές οι οποίοι αν δεν ντιλάρουν με τους «τοπικούς παράγοντες» της περιφέρειάς τους, είτε αυτοί είναι εκκλησιαστικοί, επιχειρηματικοί, κομματικοί ή μιντιακοί, έδρα δεν βλέπουν ούτε με το κιάλι.Και αυτό γιατί απλούστατα είναι αυτοί που επηρεάζουν έναν κύκλο ανθρώπων και διαμορφώνουν ένα καλό ή ένα κακό κλίμα.Μια απροσδιόριστη επακριβώς έννοια το κλίμα μεν, που όμως έχει μεγάλη σημασία στις πολιτικές εξελίξεις.