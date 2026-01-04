Eλληνες, Τσάβες και… έρχονται οι πιο σημαντικές μεταγραφές

Βιάζονται και γκρινιάζουν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού αυτές τις μέρες. Λογικό διότι η εικόνα και η πορεία της ομάδας τους στην εφετινή σεζόν είναι προς το παρόν η πλέον απογοητευτική και αποτυχημένη βάσει του μπάτζετ της ομάδας τα τελευταία 14 χρόνια, επί Γιάννη Αλαφούζου. Κι αυτός ο παράγοντας τους κάνει να βλέπουν τα πάντα γκρίζα ή μαύρα. Από την άλλη πλευρά, ας μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε στις 4 Ιανουαρίου και πολλοί έχουν την αίσθηση ότι… τελειώνει η μεταγραφική περίοδος! Ξέρετε όμως ποια είναι η πραγματικότητα; Ότι ακόμα έχουμε μπροστά μας για τις ελληνικές ομάδες 33 ημέρες για τις ανακατατάξεις στο ρόστερ τους! Κι αυτό, διότι εφέτος η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα λήγει στις 6 Φεβρουαρίου!Είναι… αυταπόδεικτο ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τις περισσότερες μεταγραφές συγκριτικά με τους υπόλοιπους «μεγάλους» και θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τις εξελίξεις διότι οι εκπλήξεις είναι… μέσα στο πρόγραμμα. Ευχάριστες ή και δυσάρεστες. Ποιος περίμενε, επί παραδείγματι ότι επρόκειτο να πωληθεί ο Τετέ που ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην εποχή Μπενίτεθ; Εχουμε και λέμε λοιπόν, έως τώρα…ΑΜΥΝΑ: Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πουλήσει τον Ντραγκόφσκι και πήρε ως δανεικό με οψιόν αγοράς από τον Παναιτωλικό τον 30χρονο Λούκας Τσάβες που ήταν μια «συμπληρωματική» κίνηση. Δηλαδή, ο Μπενίτεθ δεν ήθελε «βασικό» κίπερ, μιας και εμπιστεύεται τον Λαφόν και θέλει να αξιολογήσει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν αν αξίζει να κάνει πρόταση αγοράς του ο Παναθηναϊκός στη Ναντ το καλοκαίρι (είναι δανεικός από τη γαλλική ομάδα). Κι έτσι, αποφάσισε να πάρει έναν τερματοφύλακα πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια, ο οποίος θα είναι η πρώτη εναλλακτική λύση. Επιπρόσθετα, αναζητείται αριστερός μπακ στο εξωτερικό αντί του Μλαντένοβιτς (θα έπρεπε ήδη να έχει αποκτηθεί), σύντομα αναμένεται να λυθεί το συμβόλαιο του Μαξ, ενώ προς το παρόν δεν διαφαίνεται πιθανότητα απόκτησης στόπερ ή δεξιού μπακ.ΜΕΣΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Εχει φύγει ο Μπρέγκου για τον Παναιτωλικό, ίσως φύγει και ο Βιλένα. Ουδείς βάζει το χέρι του αυτή τη στιγμή για το αν θα μείνει ο Βισέντε Ταμπόρδα. Αποκτήθηκε ο νεαρός Σωτήρης Κοντούρης από τον Παναιτωλικό, βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων. Παίζει κυρίως ως «εξάρι», αλλά και ως «οκτάρι» και αναμένεται να είναι βασικός στα ματς Κυπέλλου, όπου είναι υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον ενός παίκτη κάτω των 21 ετών στην αρχική ενδεκάδα των ομάδων. Σίγουρα θα αποκτηθεί ένας ξένος δημιουργικός μέσος, ο οποίος θα πάρει τη θέση του βασικού, εφόσον στον Σάντσες δεν μπορεί να βασιστεί κανένας και ο Μπενίτεθ δεν εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό τον Τσέριν. Θα είναι κομβική αυτή η μεταγραφή συνολικά για την εικόνα της ομάδας στο β’ μισό του πρωταθλήματος. Ηδη, μάλιστα, θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί και να εξετάζει ο Παναθηναϊκός το ενδεχόμενο απόκτησης και επιτελικού μέσου, ανάλογα με το τι θα κάνει με τον Ταμπόρδα.ΕΠΙΘΕΣΗ: Χαμός! O Παναθηναϊκός πουλάει σωστά τον Τετέ αντί 6.5 εκατ. Ευρώ στη Γκρέμιο (και μπορεί να αξιοποιήσει για άλλους παίκτες τα 2.8 εκατ. Ευρώ που έπαιρνε ετησίως ο Βραζιλιάνος). Πήρε τον πρώτο Ελληνα σκόρερ του πρωταθλήματος, Παύλο Παντελίδη από τώρα, και πάει σίγουρα για έναν εξτρέμ. Ισως και για δύο. Θα καταβληθεί προσπάθεια να φύγει ο Μαντσίνι και υπολογίζει πολλά στην επιστροφή του Πελίστρι που γυμνάζεται πια δίχως προβλήματα. Ο Αργεντινός, όμως προέρχεται από πολύμηνη απουσία και ως γνωστόν δεν το… έχει το γκολ! Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντική η μεταγραφή του ξένου ακραίου που «ψήνεται».Οσο για τη θέση του φορ; Άλλος χαμός! Ο Γερεμέγεφ αποχώρησε προς ΠΑΟΚ, ο Σφιντέρσκι ήταν προς πώληση, αλλά ο Ντέσερς που είχε πέρυσι και πρόπερσι 99 ματς στους Ρέιντζερς τραυματίστηκε σε σουτ στην προπόνηση της Εθνικής Νιγηρίας (ρήξη τένοντα στο μηρό!) και θα επιστρέψει στα play offs!Συνεπώς η πώληση του Πολωνού ματαιώνεται και ο Παναθηναϊκός ξεκινά το 2026 με Τεττέη – Σφιντέρσκι – Πάντοβιτς. Προφανώς ο Τεττέη θα βρει περισσότερο από τον αρχικά αναμενόμενο χρόνο συμμετοχής (θα είναι και βασικός σε κάποια ματς) και προς το τέλος του μήνα θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και πέμπτο φορ: δύσκολο έως απίθανο…Απαραίτητη υπενθύμιση: ο Παναθηναϊκός, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες που μετέχουν στο Champions League και στο Europa League, δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει ούτε έναν παίκτη από την ευρωπαϊκή λίστα του μέχρι να λήξει η League Phase, δηλαδή στα δύο τελευταία παιχνίδια του, εκτός έδρας με την Φερεντσβάρος και εντός έδρας με τη Ρόμα. Αν προκριθεί στην επόμενη φάση (play offs) έχει δικαίωμα να κάνει μόνο τρεις αλλαγές! Τι σημαίνει αυτό; Ότι κάποιες από τις μεταγραφές του θα μείνουν εκτός λίστας. Και ότι αυτή η λίστα θα μειωθεί δραματικά αν αποχωρήσουν πάρα πολλοί παίκτες του… προηγούμενου εξαμήνου. Εξαίρεση αποτελεί η αλλαγή κίπερ: μπορεί να γίνει αλλαγή Τσάβες – Ντραγκόφσκι πριν από τα ματς με Φερεντσβάρος – Ρόμα, αλλά θα είναι μία από τις τρεις που έχει συνολικά το δικαίωμα να κάνει η ομάδα.