Καρυστιανού για 25η Μαρτίου: Ως νέος Κολοκοτρώνης να φέρουμε την ελευθερία και τη δικαιοσύνη
«Χρόνια Πολλά σε όσους δεν σκύβουν το κεφάλι και επιμένουν να στέκονται όρθιοι» εύχεται η Μαρία Καρυστιανού
Αναφορές στην - κατά την ίδια - ανάγκη ως «νέος Κολοκοτρώνης να αποτινάξουμε τον άλλης μορφής ζυγό που μας συνθλίβει και να φέρουμε την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη» περιλαμβάνει το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού για την 25η Μαρτίου.
Ζητά παράλληλα το «προβάδισμα σε αυτόν τον αγώνα να δοθεί στους νέους» και εύχεται «Χρόνια Πολλά σε όσους δεν σκύβουν το κεφάλι και επιμένουν να στέκονται όρθιοι».
Σήμερα ΤΙΜΟΥΜΕ τους ήρωες μας που αντί για απόγνωση προέταξαν ΔΥΝΑΜΗ & ΣΘΕΝΟΣ ΨΥΧΗΣ και μετουσίωσαν την ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σε ΠΙΣΤΗ, ΣΥΜΠΝΟΙΑ & ΑΓΩΝΑ.
Έδωσαν το αίμα τους για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ μας και μας δίδαξαν να μην σκύβουμε το κεφάλι στην αδικία, στην υποδούλωση και τον αυταρχισμό.
Έχουμε όμως και εμείς χρέος ΝΑ ΦΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΑΞΙΟΙ στην πολύτιμη παρακαταθήκη που μας άφησαν!
ΝΑ αρνηθούμε τη λήθη και την αδικία!
ΝΑ πολεμάμε για την ελπίδα και την αλήθεια.
Ως νέος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΑ αποτινάξουμε τον άλλης μορφής ζυγό που μας συνθλίβει και να φέρουμε την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη στην πολύπαθη πατρίδα μας και τους πολίτες της!
Το προβάδισμα σ’ αυτόν τον αγώνα στους ΝΕΟΥΣ, τη μόνη δύναμη που μπορεί να γκρεμίσει το σάπιο, το παλιό, το διαβρωμένο και να χαρίσει σε όλους μας την ελευθερία που τόσο πολύ ποθούμε!
25η Μαρτίου:— Maria Karystianou (@mkaristianou) March 25, 2026
Ημέρα Μνήμης, Ευθύνης, Ηρωισμού & μεγάλης Θρησκευτικής Εορτής!
Όλο το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού για την 25η Μαρτίου
