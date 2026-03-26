Coca-Cola HBC: Τριπλή έξοδος στις αγορές με ομόλογα 2,5 έως 7,5 ετών με φόντο τη μεγάλη εξαγορά στην Αφρική
Ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές ζητά η Coca-Cola HBC με νέα ομολογιακά στο πλαίσιο του προγράμματος των 10 δισ. ευρώ - Οι νέοι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου
Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση τριών ομολόγων.
Η έκδοση πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής Coca-Cola HBC Finance B.V., με την πλήρη εγγύηση της μητρικής Coca-Cola HBC AG. Το ομολογιακό δάνειο χωρίζεται σε τρεις σειρές (tranches) με διαφορετικές διάρκειες, ώστε να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών αναγκών και να βελτιστοποιηθεί το προφίλ λήξης του χρέους του ομίλου:
1. Σειρά 2,5 ετών (βραχυπρόθεσμη ρευστότητα)
2. Σειρά 4,5 ετών (μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός)
3. Σειρά 7,5 ετών (μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση)
Η έκδοση εντάσσεται στο υφιστάμενο πρόγραμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (EMTN) ύψους 10 δισ. ευρώ, ενώ οι νέοι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).
Μέρος των εσόδων θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Πρόκειται για μια κίνηση στρατηγικής σημασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.
