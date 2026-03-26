Call option από την Τράπεζα Κύπρου για τα υπόλοιπα €82 εκατ. από το ομόλογο Tier 2
Στις 23 Απριλίου η οριστική αποπληρωμή των ομολογιών που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2021 - Κανονικά έληγαν τον Οκτώβριο του 2031
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την απόφασή της να ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς (call option) για το εναπομείναν ποσό του ομολόγου κατηγορίας 2 (Tier 2), περίπου 82 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ομολογίες συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2021 με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο του 2031. Ωστόσο, η τράπεζα αποφάσισε στις 26 Μαρτίου 2026 να εξοφλήσει το εναπομείναν υπόλοιπο στις 23 Απριλίου 2026, κάνοντας χρήση του συμβατικού της δικαιώματος.
