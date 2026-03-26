Χρήστος Μεγάλου: Εάν η Τράπεζα Πειραιώς προχωρήσει σε εξαγορές, αυτές θα γίνουν εντός Ελλάδας
Έμφαση στην επενδυτική τραπεζική από την Πειραιώς - Συνέντευξη του CEO της τράπεζας στο Dow Jones Newswires
Έμφαση στην ανάπτυξή της στην Ελλάδα δίνει η Πειραιώς, αξιοποιώντας τη δυναμική της εγχώριας οικονομίας, όπως τόνισε ο CEO της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, σε συνέντευξή του στο Dow Jones Newswires.
«Η διεθνής επέκταση περνά σε δεύτερο πλάνο, καθώς η Ελλάδα και οι προοπτικές που υπάρχουν από τη σύγκλισή της με τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικές για εμάς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου. Τόνισε δε, ότι «εάν η Πειραιώς προχωρήσει σε εξαγορές, αξιοποιώντας τα πλεονάζοντα κεφάλαιά της, σε τομείς όπως η επενδυτική τραπεζική, οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες ή το asset management, αυτές θα γίνουν εντός Ελλάδας».
«Η ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσω της εξαγοράς του ΧΑ από τον πανευρωπαϊκό όμιλο χρηματιστηρίων Euronext, γεγονός που θα ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς, αποτελεί ευκαιρία για την Πειραιώς να αναβαθμίσει την ήδη κυρίαρχη θέση της στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες και να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη επενδυτικής τραπεζικής», υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου. «Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη θέση που έχουμε στην αγορά και να την ενισχύσουμε σημαντικά», πρόσθεσε.
