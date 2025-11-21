Οι 2+3 μεταγραφές του Ιανουαρίου και η μεγάλη αλλαγή του καλοκαιριού

Ηρθε και ο Κορόνα, λοιπόν, ολοκληρώθηκε το καινούριο σχήμα στον Παναθηναϊκό, έμπνευσης και υλοποίησης του Φράνκο Μπαλντίνι. Ο Ιταλός προσωπικός σύμβουλος του Αλαφούζου είναι ο άνθρωπος που πήρε τη «σκούπα» και άλλαξε όλο το τιμ. Τέλος ο Βιτόρια, τέλος ο Παπαδημητρίου, πιθανό τέλος και για τον Τζαβέλλα. Νέος προπονητής ο Μπενίτεθ, αφανής CEO ο πρώην αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Λεωνίδας Μπουτσικάρης, τεχνικός διευθυντής ο άρτι αφιχθείς από τη Βαλένθια, Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα, αθλητικός διευθυντής ο «προαχθείς» από την Κηφισιά, Στέφανος Κοτσόλης. Και για τις μεταγραφές ποιος θα αποφασίζει; Ελα μου, ντε!Το λογικό είναι να αποφασίζει ο Μπενίτεθ για θέσεις και χαρακτηριστικά παικτών. Και εν συνεχεία ο Κορόνα με τον Κοτσόλη να ψάχνουν και να προτείνουν παίκτες. Ελα, όμως, που έχει και ο Μπαλντίνι τις επαφές, τις γνωριμίες και την πλουσιότατη ατζέντα του: για να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό…Να δούμε επίσης πόσοι θα φύγουν από τον Παναθηναϊκό σε ένα μήνα. Διότι ο Ράφα θέλει μικρότερο ρόστερ και αυτή τη στιγμή έχει 33 παίκτες μαζί με τους Μαξ – Βιλένα. Θα πει κάποιος εύλογα: «Μα, τι μας λές, αφού είναι τόσοι και τόσοι τραυματίες εδώ και δύο μήνες!». Σωστό! Αλλά ο λογαριασμός στο ρόστερ και στο μπάτζετ γράφει… Και εφόσον ο προπονητής θέλει λιγότερους παίκτες, θα πρέπει να φύγουν τουλάχιστον ισάριθμοι με εκείνους που θα αποκτηθούν.Ο Μπενίτεθ δεν τη θεωρεί «χαμένη» τη χρονιά. Θέλει να προσπαθήσει για ό,τι καλύτερο. Ευρώπη, Κύπελλο, play offs και βλέπουμε. Πολύ σωστά το αντιμετωπίζει από τη δική του πλευρά. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μιας μεγάλης ομάδας, όσο έδαφος κι αν έχει χάσει έως τώρα. Κι όπως φαίνεται δεν θα αλλάξει πάρα πολλά στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Η μεγάλη αλλαγή αναμένεται το καλοκαίρι. Διότι – κακά τα ψέματα – όσο δυνατό κι αν είναι το πορτοφόλι του Αλαφούζου, όσες «άκρες» κι αν έχουν ο Μπαλντίνι με τον Κορόνα, η αγορά είναι πολύ περιορισμένη το χειμώνα. Και για το πάρε, αλλά ακόμα περισσότερο για το «δώσε»!Σίγουρα, λοιπόν, ένας χαφ, διότι με τον Σάντσες όχι μόνο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, αλλά έχεις κι έναν χαφ που μπορεί να προσφέρει μόνο όταν έχει την μπάλα στα πόδια και μόνο επιθετικά. Σίγουρα κι ένας εξτρέμ. Πιθανότατα για τη δεξιά πτέρυγα, διότι δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, ούτε με τον Πελίστρι ξέρει τι του ξημερώνει και ο ήδη πολύ επιβαρυμένος Τετέ, θα υποχρεωθεί πλέον να παίξει σε όλα τα σημαντικά ματς πρωταθλήματος και Europa League μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων. Και μετά;Μετά… βλέπουμε. Μετά, έρχονται τα ερωτήματα. Θα πάρει και δεύτερο μέσο ο Παναθηναϊκός, εκτός από τον «δημιουργικό» που απαραιτήτως χρειάζεται; Έναν χαφ με περισσότερα τρεξίματα από τον Τσέριν και καλύτερο στην οργάνωση του παιχνιδιού από τον Σιώπη; Θα πάρει δεξιό μπακ ή θα τη «βγάλει» με Κώτσιρα – Καλάμπρια και εναλλακτική επιλογή τον Γεντβάι; Θα πάρει τερματοφύλακα; Ο Λαφόν που κέρδισε με το σπαθί του τη θέση του Νο1 με τις εμφανίσεις του εναντίον Μάλμε και ΠΑΟΚ έχει Κόπα Αφρικα μπροστά του. Δηλαδή περίπου από τις 10 Δεκεμβρίου μέχρι… όσο πάει η Ακτή Ελεφαντοστού, ο Νο 1 κίπερ του Παναθηναϊκού θα απουσιάζει.Σε πρώτη φάση αυτά είναι τα δεδομένα για την ενίσχυση του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο. Και επαναλαμβάνουμε: να δούμε και ποιοι θα αποχωρήσουν, διότι στα λόγια είναι εύκολο να διώχνεις. Στην πράξη, όμως, όχι. Και πλην του Γερεμέγεφ άλλο συμβόλαιο δεν λήγει το χειμώνα! Για το καλοκαίρι είναι άλλη η συζήτηση. Λίγες οι πιθανότητες να παραμείνει έστω ένας εκ των Τζούρισιτς, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Μαντσίνι που έχουν λήγοντα συμβόλαια, δανεικοί οι Λαφόν, Σάντσες, Ζαρουρί, θα είναι μεγάλο το ξεκαθάρισμα, πάλι τεράστια η αλλαγή στο ρόστερ. Αν, τουλάχιστον, έχει τον ίδιο προπονητή και την ίδια δομή γύρω του ο Παναθηναϊκός, θα έχει περισσότερες βάσιμες ελπίδες για πιο γρήγορη αναβάθμιση. Κι αν γλυτώσει τους πρώτους προκριματικούς γύρους όντας Κυπελλούχος (απευθείας Playoffs στο Europa League και «εξασφαλισμένη» η League Phase του Conference League, ακόμα καλύτερα λέμε εμείς…