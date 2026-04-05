Αρης: Αλλοίωση αποτελέσματος με σφραγίδα ΕΠΟ/ΚΕΔ

O on field Παπαπέτρου, οι βοηθοί του Πετρόπουλος και Κολλιάκος και ο Κουμπαράκης στο VAR, με μια διαιτησία που θύμισε μέρες «παράγκας», διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση της Λειβαδιάς.Ο Αρης προηγήθηκε στο 8ο λεπτό με τον Γκαρέ, όμως ο Παπαπέτρου ακύρωσε το γκολ, ύστερα από υπόδειξη του Κουμπαράκη, βαπτίζοντας φάουλ ένα «touch» του Χόνγκλα στον Παλάσιος σε… προηγούμενη φάση.Ηταν ένα revival του περίφημου «touch» -όπως είχε πει τότε ο αρχιδιαιτητής Λανουά- του Σιφουέντες στο περσινό Παναιτωλικός-Αρης εξαιτίας του οποίου είχε ακυρωθεί το πολύ ωραίο γκολ του Μάνου Γκαρσία.Στις συμπτώσεις δεν πιστεύω οπότε δεν μπορώ να θεωρήσω τυχαίο το γεγονός πως ο Αρης, την τελευταία διετία, είναι η μοναδική ομάδα της Super League που της ακυρώνονται γκολ για… «touches».Εφόσον δεν μέτρησε ένα καθαρό γκολ οι συνθήκες της αναμέτρησης αλλοιώθηκαν από πολύ νωρίς.Ο Αρης στο πρώτο ημίχρονο πραγματοποίησε την καλύτερη, φετινή, εκτός έδρας εμφάνισή του: έκανε 10 τελικές (3 on target), είχε δύο δοκάρια (με Πέρεθ και Καντεβέρε) και κατέγραψε 1,32 στα xGoals.Τελικώς κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ, στο 31’, με γκολ του Γκαρέ, ύστερα από ενέργεια του Καντεβέρε - ακριβώς όπως είχε γίνει και στη φάση με το γκολ που ακυρώθηκε.Ομως αντί να πάει στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων αρκέστηκε (ή μάλλον τον υποχρέωσαν να αρκεστεί) στο 0-1.Ο Λεβαδειακός πίεσε στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης και ισοφάρισε στο 58΄με τον Βέρμπιτς - κι ενώ προηγήθηκε διπλό λάθος στην άμυνα των «κιτρινόμαυρων» από τον Μεντίλ και τον Σούντμπεργκ.Προκειμένου να καταρριφθεί κάθε σχετικό ρεκόρ, ο Αρης είχε και τρίτο δοκάρι, αυτή τη φορά ύστερα από σουτ του Μπουσαΐντ.Στο 73ο λεπτό ο Κωστή, που είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, πάτησε με τις τάπες, «γεμάτα» και με ένταση, τον Γκαρέ ωστόσο ο Παπαπέτρου δεν τον απέβαλε- όπως θα έπρεπε.Εκτός των δύο μεγάλων λαθών (ακυρωθέν γκολ και δεύτερη κίτρινη στον Κωστή) το διαιτητικό τιμ έδωσε και όλα τα «γύρω γύρω» σφυρίγματα κατά του Αρη.