Μια Τετάρτη που θύμισε τις ένδοξες Πέμπτες του παρελθόντος

Μπορεί το όνομα της αντιπάλου να μην παραπέμπει σε κάποιο από τα μεγαθήρια του μπάσκετ, όπως πχ. η Τρέισερ, η Μπαρτσελόνα, η Μακάμπι κ.α., που προσκύνησαν στα 80s στο Αλεξάνδρειο, ωστόσο η συνολική αύρα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα χθες, σε αυτό το θρυλικό γήπεδο, παρέπεμπε ξεκάθαρα στην εποχή του Γκάλη.Για όσους το έζησαν τότε δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξήγηση: o Αρης ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή ομάδα, ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο.Ολη η Ελλάδα εκλιπαρούσε για ένα εισιτήριο για να μπορέσει να ζήσει από κοντά τη μυσταγωγία του Παλέ.Τα θέατρα έβαζαν τα ρεπό τους την Πέμπτη καθώς δεν πατούσε άνθρωπος στις παραστάσεις όταν η τηλεόραση έδειχνε τον Αρη.Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αργότερα κατέγραψαν σημαντικότερες επιτυχίες, όσο αφορά την κατάκτηση ευρωπαϊκών τροπαίων σε κορυφαίο επίπεδο, όμως η πανελλαδική φρενίτιδα που επικρατούσε στις μέρες της Αυτοκρατορίας του Αρη ήταν ένα φαινόμενο που δεν έχει επαναληφθεί.Ο Αρης χθες είχε φόρα από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, έπαιξε ωραίο μπάσκετ, κέρδισε άνετα τη Νεπτούνας και πλέον χρειάζεται μια απλή νίκη κόντρα στην Κλουζ, την ερχόμενη Τετάρτη στη Ρουμανία, για να προκριθεί εις βάρος των Ρουμάνων στην επόμενη φάση του EuroCup.Σημαντικότερη της νίκης αυτής καθαυτής είναι η σχέση που αρχίζει να χτίζεται ανάμεσα στον Αρη και το νέο του ιδιοκτήτη, τον Ρίτσαρντ Σιάο.Ο 24χρονος επιχειρηματίας έδειχνε εκστασιασμένος με τον κόσμο της ομάδας και στο χαμόγελό του, στο φωτογραφικό στιγμιότυπο με φόντο τα χαρτάκια που κιτρίνισαν το Nick Galis Hall πριν την έναρξη του ματς, αποτυπώνεται η απόλυτη ικανοποίηση με την οποία έζησε τη χθεσινή βραδιά.Ο Σιάο τις προηγούμενες ημέρες μπολιάστηκε για τα καλά στην «κιτρινόμαυρη» πραγματικότητα: έδωσε το παρών στο τρισάγιο που έγινε στη μνήμη του Αλκη Καμπανού, πανηγύρισε τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, είχε συναντήσεις με το προεδρείο του ΑΣ, έζησε από πρώτο χέρι τις προετοιμασίες των οπαδών για το χθεσινό παιχνίδι, μίλησε με τον απλό κόσμο της ομάδας και γενικότερα έδειξε για πρώτη φορά απόλυτα εξοικειωμένος, με ένα περιβάλλον που μέχρι πέρσι του ήταν εντελώς, μα εντελώς, άγνωστο.«Είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ και πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε την ομάδα και να πετύχουμε όσα πετύχαμε στο παρελθόν. Θα πάρει χρόνο, θα πάμε βήμα-βήμα, αλλά πιστεύουμε στη δουλειά που κάνουμε» είπε μετά το ματς ο ιδιοκτήτης του Αρη.Υποψιάζομαι πως όλο αυτό το κλίμα ευφορίας στο μπάσκετ είναι εφικτό να μεταφερθεί, με κάποιο τρόπο, και στο ποδοσφαιρικό τμήμα που την Κυριακή έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.Το παιχνίδι έχει σημειολογικό χαρακτήρα για τον Αρη: είναι το τελευταίο ντέρμπι που θα δώσει στο «Βικελίδης» και με δεδομένο πως μετρά 4/4 ισοπαλίες στα προηγούμενα (με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα και με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο) είναι η ταυτόχρονα η τελευταία του ευκαιρία για νίκη φέτος σε ένα μεγάλο παιχνίδι.