Δύο συλλήψεις σε οικισμούς Ρομά στη Φυλή για όπλα, ναρκωτικά και ηχορύπανση
Κατασχέθηκε ηχείο υψηλής ισχύος, ξύλινο ρόπαλο και μικροποσότητα ηρωίνης

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου σε οικισμούς Ρομά στη Φυλή, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης για την αντιμετώπιση παραβατικότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε όχημα το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος και λειτουργούσε σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, προκαλώντας έντονη ηχορύπανση και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των κατοίκων.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ξύλινο ρόπαλο, καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης.
Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων η στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

