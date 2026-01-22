Αυτός ο ΠΑΟΚ αγγίζει το τέλειο σε Ελλάδα και Ευρώπη…

Κλείσιμο

Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο που έπαιξε ΚΑΙ απόψε ο ΠΑΟΚ απέναντι σε ένα καλό ποδοσφαιρικό ισπανικό μέγεθος! Τέλειο! Η έννοια… άψογη μπορεί και να είναι λίγη για να περιγράψει την εμφάνιση των παικτών του Λουτσέσκου σε έναν τελικό που έκρινε την πρόκριση στη συνέχεια του Europa League. Δεν πρέπει να υπήρχε περίοδος στο παιχνίδι, αλλά και οποιοσδήποτε τομέας όπου ο ΠΑΟΚ να υστέρησε. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιος από τους παίκτες του Λουτσέσκου δεν έφθασε την απόδοσή του στο 9 ή δεν άγγιξε το 10! Πάντα όμως η ομάδα κάνει τους παίκτες κι αυτό αποδίδεται και φέτος στον μέγιστο βαθμό για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου.Αυτή η Μπέτις, η έκτη ομάδα της Primera (χωρίς τον Ελζαζουλί) κέρδισε εύκολα την Βιγιαρεάλ το περασμένο Σάββατο. Ένα αήττητο σύνολο μέχρι απόψε στην Ευρώπη, μια και εδώ απέναντι στην ομαδάρα του ΠΑΟΚ ήταν υποχρεωμένη να βάλει στοπ!Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος όπου οι ομάδες είχαν από μία μεγάλη φάση και μερικά διαστήματα η κάθε μία υπέρ της, στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ μπήκε τρομερά αποφασισμένος. Δεν χάθηκε μονομαχία και οι παίκτες του Λουτσέσκου κάθε 3-4 λεπτά έβγαιναν με φοβερή ορμή σε γρήγορες μεταβάσεις.Με έναν ασύλληπτο Γιακουμάκη να παραδίδει μαθήματα στις μονομαχίες εκτός περιοχής, να βγάζει τρομερή ασίστ στο 1-0 και να σκοράρει για το 2-0.Με Ζίβκοβιτς και Τάισον να έχουν συνεχώς σωστές αποφάσεις. Με τον Κωνσταντέλια να μπαίνει αντί του Πέλκα ακριβώς εκεί που έπρεπε όταν το ματς άνοιξε!Μεϊτέ-Οζντόεφ έχουν φθάσει πλέον στο… τέλειο του σύνθετου παιχνιδιού τους σε άμυνα και επίθεση, ενώ και οι τέσσερις της άμυνας βοήθησαν τον Τσιφτσή να περάσει ένα εύκολο βράδυ! Απίθανα πράγματα, αψεγάδιαστη ποδοσφαιρική παράσταση του ΠΑΟΚ και ένα ακόμη μεγάλο 2-0 σε άνετη επικράτηση, στη διάρκεια ενός μεγάλου φετινού αγώνα.Υπερηφάνεια γι αυτόν τον ΠΑΟΚ που πέρα από τη μία τέλεια βραδιά, πανάξια προκρίνεται στους 24 (και βλέπουμε…) πραγματοποιώντας εξαιρετική πορεία σε όλη τη φάση της διοργάνωσης. Στα εφτά ματς ο ΠΑΟΚ μετράει τρεις νίκες, τρεις (άδικες) ισοπαλίες αφού μπορούσε και έπρεπε να κερδίσει και μία μόλις ήττα απέναντι στη Θέλτα μέσα στην Ισπανία.Τελικό συμπέρασμα: Ο ΠΑΟΚ είναι στα καλύτερά του, ο Λουτσέσκου κατάφερε και πάλι να φθάσει το σύνολό του στο απόγειο της ποδοσφαιρικής πειθαρχίας και δείχνει πολύ δυνατός να πρωταγωνιστήσει σε όλες τις διοργανώσεις. Το κάνει ήδη! Είναι πρώτος στην Ελλάδα κερδίζοντας και τα ντέρμπι, πέρασε στο κύπελλο με ένα εύκολο διπλό στο Καραϊσκάκης, πέρασε και στην Ευρώπη με εφτά πάρα πολύ καλές εμφανίσεις σε ένα δύσκολο όμιλο!Τι άλλο θα δούμε φέτος από αυτή την ομαδάρα…