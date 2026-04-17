Τι θα αλλάξει σε κινηματογράφο και συνδρομητικές πλατφόρμες μετά την εξαγορά της Warner Bros από την Paramount

Η Τζέιν Φόντα και ο Χοακίν Φοίνιξ είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αντιδρούν στην εξαγορά της Warner Bros από την Paramount

Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι ανάμεσα στους 1400 καλλιτέχνες που υπέγραψαν την ανοιχτή επιστολή εναντίον της συγχώνευσης της Werner Bros με την Paramount

Ήταν το πιο σκληρό και ανατρεπτικό deal των τελευταίων χρόνων στο. Η μονομαχία τουμε τηνγια την απόκτηση του αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου ψυχαγωγίας και ΜΜΕ, που διαθέτει μεταξύ άλλων κινηματογραφικά στούντιο, τη δημοφιλή συνδρομητική πλατφόρμα streaming HBO Max και τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN, Discovery Channel και TNT Sports, έληξε υπέρ της δεύτερης, έναντι τιμήματος 111 δισ. δολαρίων, και μένουν πλέον οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.Ο καλλιτεχνικός κόσμος πάντως και αρκετοί από όσους εργάζονται στην κινηματογραφική βιομηχανία εκφράζουνγι’ αυτή τηνκαι προσπαθούν, με όσες δυνάμεις διαθέτουν, να την μπλοκάρουν, έστω και και την τελευταία στιγμή. Τι είναι όμως αυτό που τούς φοβίζει;Σύμφωνα με όσα έχουν αποτυπωθεί τις τελευταίες ημέρες τόσο σε συνεντεύξεις και δηλώσεις όσο και στη σχετικήπου δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και υπογράφεται από 1400 δυνατά ονόματα ηθοποιών και σκηνοθετών, μεταξύ των οποίων οι, Μπεν Στίλερ,, Τζέι Τζέι Άμπραμς, Ντενί Βιλνέβ αλλά και ο δικός μας, οι βασικοί τους φόβοι σχετίζονται με τη μείωση του ανταγωνισμού που θα επιφέρει μια τέτοια συγχώνευση, γεγονός που, όπως έχει αποδειχτεί στο παρελθόν, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κινηματογραφική δημιουργία και φυσικά στους εργαζόμενους στον ήδη κλονισμένο από την πανδημία και τις παρατεταμένες απεργίες των συνδικάτων κλάδο.Αν τελικά ολοκληρωθεί η συμφωνία, όπως όλα δείχνουν, τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο θα μειωθούν σε τέσσερα κάτι το οποίο, μοιραία, θα οδηγήσει και στη μείωση του αριθμού νέων ταινιών και σειρών. Και αυτό, προφανώς, θα είναι μεγάλο πλήγμα για όσους εργάζονται στην κινηματογραφική βιομηχανία καθώς οι δημιουργοί θα έχουν λιγότερες ευκαιρίες να κυκλοφορήσουν τις ταινίες τους, θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας ενώ το κοινό θα έχει λιγότερες επιλογές.«Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας απότομης μείωσης του αριθμού των ταινιών που παράγονται και κυκλοφορούν, παράλληλα με τον περιορισμό των ειδών των ιστοριών που χρηματοδοτούνται και διανέμονται», αναφέρει η επιστολή. Όλο και περισσότερο, ένας μικρός αριθμός ισχυρών καθορίζει τι θα παραχθεί —και με ποιους όρους— αφήνοντας στους δημιουργούς και στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις λιγότερες βιώσιμες οδούς για τη διατήρηση του έργου τους. Ένας μικρός αριθμός πανίσχυρων οντοτήτων καθορίζει πλέον τι θα γυριστεί και με ποιους όρους» επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, στην ανοιχτή επιστολή τους οι άνθρωποι του θεάματος κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ένα μελλοντικό ανεπανόρθωτο πλήγμα που μπορεί προκαλέσει το χώρο το νέο deal.Η Paramount, πάντως, έχει δεσμευτεί πως θα κυκλοφορεί, κάθε χρόνο, τουλάχιστον 30 ταινίες στους κινηματογράφους,Επιπλέον, δεδομένου ότι το τίμημα της εξαγοράς είναι πολύ υψηλό, εκφράζονται δικαιολογημένες ανησυχίες για την πιθανήπου θα υιοθετήσει η Paramount μετά τη συγχώνευση η οποία θα μεταφράζεται σε μείωση του κόστους της κάθε κινηματογραφικής παραγωγής που συνεπάγεται περικοπές ή απολύσεις εργαζόμενων και φυσικά πτώση της ποιότητας του καλλιτεχνικού αποτελέσματος.