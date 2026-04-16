Κανέλλη για Μυλωνάκη: Καταλαβαίνω τι είναι να πάθεις εγκεφαλικό από φούσκωμα προσωπικό από κακοήθη μανταλάκια, δείτε βίντεο
Κανέλλη για Μυλωνάκη: Καταλαβαίνω τι είναι να πάθεις εγκεφαλικό από φούσκωμα προσωπικό από κακοήθη μανταλάκια, δείτε βίντεο
Την συμπαράστασή της στην οικογένεια του άτυχου πολιτικού που υπέστη ρήξη ανευρύσματος εξέφρασε η βουλευτής του ΚΚΕ που έκανε λόγο για τοξικότητα στην πολιτική και στην κοινωνία
«Καταλαβαίνω τι πάει να πει να πάθεις εγκεφαλικό από φούσκωμα προσωπικό», δήλωσε μεταξύ άλλων η Λιάνα Κανέλλη στον ΣΚΑΪ κληθείσα να σχολιάσει την σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης.
«Περαστικά, κουράγιο στη γυναίκα και τα παιδιά του... Εύχομαι να πάνε όλα καλα, δύσκολα είναι, αλλά το καλό είναι το σε έναν βαθμό είναι ελεγχόμενο. Ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, όποιος έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση, το να πάθει κάποιος εγκεφαλικό είναι δυστυχώς το λιγότερο, με αυτά που γράφονται ανεξέλεγκτα επί προσωπικού», επισήμανε η βουλευτής του ΚΚΕ.
«Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί καταλαβαίνω τι πάει να πει να πάθεις εγκεφαλικό από φούσκωμα προσωπικό, από κακοήθη μανταλάκια», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Η Λιάνα Κανέλλη κλήθηκε να σχολιάσει το κλίμα τοξικότητας που υπάρχει τοσο στην πολιτική, όσο και γενικότερα στην κοινωνία.
«Γενικά, υπάρχει τοξικότητα τόσο στην πολιτική κατάσταση, όσο και στην κοινωνία. Είναι εδώ, είναι βαθύ κι υπάρχει παντού. Είναι το έσχατο σημείο στο οποίο έχει φτάσει ο καπιταλισμός. Τα έχει "φτύσει" το σύστημα διεθνώς», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Περαστικά, κουράγιο στη γυναίκα και τα παιδιά του... Εύχομαι να πάνε όλα καλα, δύσκολα είναι, αλλά το καλό είναι το σε έναν βαθμό είναι ελεγχόμενο. Ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, όποιος έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση, το να πάθει κάποιος εγκεφαλικό είναι δυστυχώς το λιγότερο, με αυτά που γράφονται ανεξέλεγκτα επί προσωπικού», επισήμανε η βουλευτής του ΚΚΕ.
«Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί καταλαβαίνω τι πάει να πει να πάθεις εγκεφαλικό από φούσκωμα προσωπικό, από κακοήθη μανταλάκια», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Η Λιάνα Κανέλλη κλήθηκε να σχολιάσει το κλίμα τοξικότητας που υπάρχει τοσο στην πολιτική, όσο και γενικότερα στην κοινωνία.
«Γενικά, υπάρχει τοξικότητα τόσο στην πολιτική κατάσταση, όσο και στην κοινωνία. Είναι εδώ, είναι βαθύ κι υπάρχει παντού. Είναι το έσχατο σημείο στο οποίο έχει φτάσει ο καπιταλισμός. Τα έχει "φτύσει" το σύστημα διεθνώς», δήλωσε χαρακτηριστικά.
