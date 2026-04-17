Γκέι βολεϊμπολίστας σε κολλέγιο της Καλιφόρνια έγινε viral για τους πανηγυρισμούς του, δείτε βίντεο
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ ο αθλητής του βόλεϊ στο πανεπιστήμιο Northridge της Καλιφόρνια, Τζόρνταν Λούκας, για τους πανηγυρισμούς του στο γήπεδο.

Ο Λούκας, ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι γκέι, δήλωσε ότι τα πλάνα που τον δείχνουν να στέλνει φιλιά ή να χαιρετάει τους αντιπάλους του, αύξησαν κατά 100.000 τους followers του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Η υποστήριξη ήταν καταπληκτική. Δεν ξέρω ποια άλλη λέξη θα μπορούσε να το περιγράψει. Άνθρωποι συσπειρώνονται πίσω από κάτι για το οποίο δεν γίνεται αρκετή συζήτηση στον αθλητισμό, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, το να είσαι LGBT. Ήταν λίγο έντονο, αλλά συνολικά ήταν πολύ θετικό. Είμαι χαρούμενος που έχω ανθρώπους να με υποστηρίζουν» δήλωσε ο νεαρός βολεϊμπολίστας.



Κάποιοι από τους πανηγυρισμούς τους, πάντως, έχουν προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως συνέβη στον πρόσφατο αγώνα του κολλεγίου του με το UC Irvine. Μετά από έναν πόντο και τον πανηγυρισμό του Λούκας, ο εκφωνητής είπε «είμαι έκπληκτος που δεν έχει δεχτεί επίθεση από κάποιον. Οι γελοιότητες που κάνει κάτω από το φιλέ — είναι πολύ αηδιαστικές».

Το σχόλιο αυτό χαρακτηρίστηκε ομοφοβικό από πολλούς με τον εκφωνητή να ζητά συγγνώμη και να δηλώνει ότι μετάνιωσε «ολόψυχα» για τα σχόλιά του.



Ο ύψους 1,88μ. Λούκας, ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ανεξάρτητα από το αν προκύψουν παρόμοιες καταστάσεις, θα συνεχίσει να είναι ο εαυτός του γιατί αυτό είναι το μόνο που έχει κάνει από τότε που ερωτεύτηκε το βόλεϊ πριν από χρόνια.

«Βλέπεις πολλούς ετεροφυλόφιλους αθλητές να μιλάνε άσχημα και να είναι ζωηροί. Όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο, όλα είναι πιθανά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ατού μου, αν παίζω καλά εναντίον σας, και εσείς μου μιλάτε άσχημα, δεν πρόκειται να κάνω πίσω και θα σας δείξω ποιος είμαι» δήλωσε ο νεαρός αθλητής.

