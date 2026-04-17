Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 35χρονο νεκρό στην Αργολίδα, η μηχανή του συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε 16χρονος
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 35χρονο να χάνει τη ζωή του και έναν 16χρονο να τραυματίζεται σοβαρά σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αργολίδα.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο Τολό, στο ύψος του σχολείου του χωριού, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν δύο μηχανές στις οποίες επέβαιναν ο 35χρονος και ο 16χρονος.
Μετά τη σύγκρουση, και ο 35χρονος αλλοδαπός και ο 16χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους με τον πρώτο να αφήνει την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα.
Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα