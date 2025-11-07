Πάσα-πάσα-πασα και η μπαλίτσα στα δίχτυα…

Κλείσιμο

Κι όμως… Οι ΠΑΟΚτσήδες απολαμβάνουν αυτό το ποδοσφαιρικό θέαμα με ένα -και μόνο- απλό εισιτήριο! Λέτε γι αυτό να έκαναν χθες το sold out; Ασπρόμαυρο παραλήρημα στις γεμάτες κερκίδες της Τούμπας, από ΠΑΟΚτσήδες που τρίβουν τα μάτια τους! Τι ποδόσφαιρο παίζει η ομάδα τους…Ό τι και αν συμβαίνει ο ΠΑΟΚ πετάει και παραδίδει μαθήματα ειδικά στο κομμάτι της ανάπτυξης. Αν πριν λίγο καιρό ή τα περασμένα χρόνια αναλύαμε με κολακευτικά σχόλια το συνδυαστικό ποδόσφαιρο του Δικεφάλου, τώρα πλέον μπορούμε να το αποθεώσουμε! Δεν… υπάρχει αυτό που γίνεται στα γήπεδα που παίζει η ομάδα του Λουτσέσκου. Αλήθεια είναι ότι ο Ρουμάνος προπονητής έχει οδηγήσει την ομάδα του και σε άλλες τέτοιες περιόδους, απλά φέτος το κάνει πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά, ίσως και πιο εντυπωσιακά!Κουράζει να γράφουμε και να τονίζουμε τα ίδια αυτά τα ΠΑΟΚτσήδικα με το ποδόσφαιρο που παίζουμε και τον τρόπο να σκοράρει;Πρώτο γκολ: Υπομονή στην ανάπτυξη, πολλές (9) πάσες, ο Κωνσταντέλιας βρίσκει με την πάσα-κλειδί τον Μπάμπα, μέσα στην περιοχή έξι ασπρόμαυροι και ο Μπιάνκο το γκολ.Δεύτερο γκολ: Από τα αριστερά και μετά από πολλές (14) πάσες, ο Τάισον αλλάζει στα δεξιά, ο Ζίβκοβιτς γρήγορα βρίσκει τον Οζντόεφ, εκείνος γυρίζει και από κοντά ο Γιακουμάκης (ένας από τους 3-4 που πατάνε περιοχή) σκοράρει.Τρίτο γκολ: Ζίβκοβιτς κλείνει από τα αριστερά, το ένα-δύο με τον Οζντόεφ, γρήγορα δίνει (έβδομη πάσα) στον Κωνσταντέλια κι αυτός (ένας από τους έξι στην αντίπαλη περιοχή) σουτάρει εύστοχα.Τέταρτο γκολ: Η ομάδα φθάνει στις 17 συνεχόμενες πάσες, νέα αλλαγή από τον Μιχαηλίδη, ο Ζίβκοβιτς πάλι την πάσα-κλειδί στον Κένι, ο δεξιός μπακ μπαίνει από τα δεξιά και πασάρει στον αριστερό μπακ-Μπάμπα, τον ένα από τους έξι και πάλι στην περιοχή για να κάνει το 4-0.Έτσι ακριβώς βγήκαν και οι άλλες μεγάλες φάσεις του ΠΑΟΚ! Απέκρουσε και δύο-τρία ο τερματοφύλακάς τους!Προσέξτε τι άλλο έγινε χθες στην Τούμπα: Από την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, οι δέκα έφθασαν σε τελική προσπάθεια! Το ποδόσφαιρό στα καλύτερά του!Αιτία ήταν η αποβολή τους;Με τον Ολυμπιακό τι έγινε;Με την ΑΕΚ;