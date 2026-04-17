Περηφάνια για τη διαδρομή και τον κόσμο της ΑΕΚ, δηλώνει ο Νίκολιτς
Οι δηλώσεις του μετά την «πικρή» νίκη της ΑΕΚ επί της Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, «άγγιξε» το όνειρο, όμως τελικά το γκολ του Παλαθόν για το 3-1 έκρινε την πρόκριση.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς στην κάμερα της Cosmote TV ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την περηφάνια του τόσο για την πορεάι της ομάδας, όσο και για τη στήριξη του κόσμου.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Όπως είπα στους παίκτες μία λέξη, περηφάνια. Όχι μόνο για σήμερα αλλά και τη διαδρομή. Τρομερή αγωνιστική συμπεριφορά σήμερα. Κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο.

Αποκλειστήκαμε αλλά μεγάλο μπράβο. Έχουμε μία αναμέτρηση σε δύο μέρες και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Υπερηφάνεια για τον κόσμο που ήταν εδώ σήμερα και γέμισε το γήπεδο.

Πηγή έμπνευσης το χειροκρότημα. Ήταν μία εκπληκτική αναμέτρηση. Είχαμε ευκαιρίες και στις δύο αναμετρήσεις. Κάναμε ένα παιδικό λάθος και και δεχθήκαμε το γκολ.

Ήταν σχεδόν... βίαιο το ματς, είχε μεγάλη ένταση. Γύρω στο 60-65 εκεί χρειαστήκαμε τον κόσμο για να συνεχίσουμε και εκείνος μας έδωσε την ώθηση. Πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι για την πρώτη σεζόν της νέας ομάδας. Χρειαζόμασταν βοήθεια από τον πάγκο, δυστυχώς δεν είχαμε περισσότερους παίκτες έτοιμους για το παιχνίδι»..

