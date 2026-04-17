Europa League: Ανατροπή της Μπράγκα και ημιτελικός με Φράιμπουργκ, αγγλικός «εμφύλιος» Φόρεστ-Βίλα το άλλο ματς, δείτε τα γκολ

Η Μπέτις προηγήθηκε 2-0 στο 26', αλλά η Μπράγκα με τέσσερα γκολ από το 38' έως το 74' πήρε τη νίκη και την πρόκριση και θα παίξει με τη Φράιμπουργκ που πέρασε εύκολα με 3-1 από την έδρα της Θέλτα - Η Νότιγχαμ 1-0 την Πόρτο και η Άστον Βίλα 4-0 τη Μπολόνια το άλλο ζευγάρι