Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.
Europa League: Ανατροπή της Μπράγκα και ημιτελικός με Φράιμπουργκ, αγγλικός «εμφύλιος» Φόρεστ-Βίλα το άλλο ματς, δείτε τα γκολ
Η Μπέτις προηγήθηκε 2-0 στο 26', αλλά η Μπράγκα με τέσσερα γκολ από το 38' έως το 74' πήρε τη νίκη και την πρόκριση και θα παίξει με τη Φράιμπουργκ που πέρασε εύκολα με 3-1 από την έδρα της Θέλτα - Η Νότιγχαμ 1-0 την Πόρτο και η Άστον Βίλα 4-0 τη Μπολόνια το άλλο ζευγάρι
Χωρίς ισπανική ομάδα η τελική τετράδα του Europa League καθώς τόσο η Θέλτα όσο και η Μπέτις αποκλείστηκαν με εντός έδρας ήττες από Φράιμπουργκ και Μπράγκα που θα διεκδικήσουν την πρόκριση τους στον τελικό, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ άφησε εκτός την Πόρτο και θα κοντραριστεί στα ημιτελικά με την Άστον Βίλα που πέρασε με συνολικό σκορ 7-1 κόντρα στη Μπολόνια.
Στο Μπαλαΐδος του Βίγκο διεκδικούσε ένα θαύμα καθώς είχε ηττηθεί με 3-0 στη Γερμανία, αλλά η Φράιμπουργκ φρόντισε να διώξει το άγχος από νωρίς... Στο 33' και στο 39' πέτυχε δύο γκολ και ούτε με αυτοκτονία δεν μπορούσε πια να χάσει την πρόκριση, επικρατώντας τελικά με 3-1.
Η Φράιμπουργκ στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Μπράγκα που έκανε επική ανατροπή στο Μπενίτο Βιγιαμαρίν. Η Μπέτις για μισή ώρα ήταν σαρωτική, πέτυχε δύο γκολ και είδε άλλο ένα να της ακυρώνεται μέσω VAR, όμως όταν στο 38' ο Βίκτορ μείωσε σε 2-1 το μομέντουμ άλλαξε.. Οι Πορτογάλοι κυριάρχησαν στο Β' ημίχρονο με τους Ισπανούς να καταρρέουν και να δέχονται τρία γκολ από το 49' έως το 74'...
Στο Νότιγχαμ, η Πόρτο έμεινε στο 8' με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπέντναρεκ, στο 12' ο Γκιμπς Γουάιτ έβαλε μπροστά τη Φόρεστ και από εκεί και πέρα οι Άγγλοι κράτησαν με νύχια και με δόντια το προβάδισμα που τους έστειλε μετά από 46 χρόνια σε ημιτελικό ευρωπαϊκού Κυπέλλου.
Οι οπαδοί της Φόρεστ στον ημιτελικό θα ταξιδέψουν μόλις 73 χιλιόμετρα νότια από την πόλη τους καθώς αντίπαλος τους θα είναι η γειτονική Άστον Βίλα (που εδρεύει στο Μπέρμιγχαμ).
Οι «χωριάτες» μετά το 3-1 στην Ιταλία, διέλυσαν με 4-0 τη Μπολόνια και στο Βίλα Παρκα (ημίχρονο 3-0) και πέρασαν πανηγυρικά στους 4.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Θέλτα (Ισπανία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3 (90'+1 Σβέντμπεργκ - 33' Ματάνοβιτς, 39',50' Σουζούκι)
Πρώτος αγώνας 0-3: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκορ 6-1
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 1-0 (12' Γκιμπς Γουάιτ)
Πρώτος αγώνας 1-1: Προκρίθηκε η Φόρεστ με συνολικό σκορ 2-1
Άστον Βίλα (Αγγλία)-Μπολόνια (Ιταλία) 4-0 (16' Γουότκινς , 26' Μπουεντιά, 39' Ρότζερς, 89' Κόνσα)
Πρώτος αγώνας 3-1: Προκρίθηκε η Άστον Βίλα με συνολικό σκορ 7-1
Μπέτις (Ισπανία)-Μπράγκα (Πόρτογαλία) 2-4 (13' Άντονι, 26' Εζαζουλί - 38' Βίκτορ, 49' Καρβάλιο, 53' Όρτα, 74' Γκόρμπι)
Πρώτος αγώνας 1-1: Προκρίθηκε η Μπέτις με συνολικό σκορ 5-3
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Μπράγκα - Φράιμπουργκ
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Άστον Βίλα
Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωντσαντινούπολη)
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
