Ένα άλλο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ μετά τον Ολυμπιακό…

Αυτή η συνθήκη δεν είναι πρωτοφανής, το συγκεκριμένο ντέρμπι όμως είναι διαφορετικό από τα περασμένα.Οι αγώνες των δύο Δικεφάλων έχουν πάρει άγρια ομορφιά εδώ και χρόνια. Από τη μία ήταν το ντέρμπι πρωταθλήματος του 2018 με Κομίνη και το γκολ Βαρέλα που ήταν σα να ακυρώθηκε με… VAR χωρίς να υπάρχει VAR. Από εκεί και μετά το φοβερό σερί του ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Όλα αυτά μέχρι να έρθει ο Αλμέιδα και το δικό του ιδιαίτερο ποδόσφαιρο που δημιούργησε θέμα στον Λουτσέσκου.Για δύο χρόνια περίπου η ΑΕΚ μπορούσε και «έπνιγε» τον ΠΑΟΚ με το πρέσινγκ που ασκούσε κι αυτό το ιδιαίτερο man to man σε όλο το γήπεδο. Εντός ΠΑΟΚ έγιναν πολλές συζητήσεις με τον Λουτσέσκου που θεωρούσε ότι ΔΕΝ έπρεπε να αλλάξει το ορθολογικό built up της ομάδας του, το οποίο όμως δεν ήταν ικανό να διασπάσει την τακτική της Ένωσης. Ο ΠΑΟΚ υπέφερε, αλλά το βρήκε αφού έπαιξε πιο άμεσα, έφθασε στο σημείο να ξανακερδίζει την ΑΕΚ εντός ή εκτός, ενώ το 2024 της πήρε και το πρωτάθλημα, παρά το ότι στα playoffs έπαιζαν μαζί τους πέρα από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ο Άρης και η Λαμία!Το όλο ζήτημα ήταν τακτικό και ολοκληρώθηκε τέλος πάντων στα περσινά playoffs που όπως όλοι, έτσι και ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου μπορούσε πλέον να κερδίσει το ανισόρροπο παιχνίδι της ΑΕΚ του Αλμέιδα. Γενικά τα ματς των δύο είχαν μέχρι και πέρσι πολλή ανισορροπία, κάτι που κυρίως η ΑΕΚ μπορούσε να επιβάλει αφού δεν είχε συνέπεια στη φιλοσοφία και στην απόδοσή της.Φέτος ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που σε φιλοσοφία δεν αλλάζει πολύ (χωρίς Όττο και Κοτάρσκι βέβαια το ορθολογικό built up μειώνεται) θα έχει απέναντί του μία άλλη ΑΕΚ, την πιο συμπαγή ομάδα του Νίκολιτς. Το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που έρχεται είναι πολύ πιθανό να έχει την περισσότερη τακτική από όλα τα περασμένα μαζί! Οι δύο έχουν διαφορές, αλλά ακόμη και στον σχηματισμό του 4-2-3-1 μπορεί να… καθρεπτιστούν. Ο ένας να κοιτάει το άλλον στα ίσια και με την ίδια παράταξη. Ακόμη και αν δεν έχουν την ίδια φιλοσοφία στις τέσσερις φάσεις παιχνιδιού, οι ομοιότητές τους θα είναι πολλές.Ακόμη και το 0-0 ως εικόνα αλλά και ως αποτέλεσμα δεν αποκλείεται μετά από πολλά χρόνια στο ντέρμπι της Κυριακής, για το οποίο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι μετά και τα περσινά, φέτος δεν θα μας απασχολήσει με καμία είδους τοξικότητα.Κλείνοντας, ο ΠΑΟΚ μπορεί να αισιοδοξεί. Η απουσία του Παβλένκα είναι μεγάλη, από εκεί και πέρα όμως η νίκη επί του Ολυμπιακού μπορεί να αλλάξει όλη τη χρονιά των ασπρόμαυρων και να τους δώσει την αυτοπεποίθηση που χάθηκε τον περασμένο μήνα. Σε κάθε περίπτωση όταν σε μία κακή σου φάση κερδίζεις αυτό τον Ολυμπιακό, είναι βέβαιο ότι μετέπειτα που θα πάρει σε αυτοπεποίθηση μπορείς να κερδίσεις τον οποιονδήποτε.