Το Ισραήλ αφαίρεσε τον Αραγτσί και τον Γαλιμπάφ από τη λίστα Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει
Το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην στοχοθετηθούν γιατί αλλιώς «δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν»

Το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει, αφού το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην στοχοθετηθούν, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος που έχει γνώση των συνομιλιών.

«Οι Ισραηλινοί είχαν... τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», επεσήμανε ο αξιωματούχος.

Το υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατός του Πακιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ήταν η πρώτη που ανέφερε ότι οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφαιρεθεί προσωρινά από τον κατάλογο του Ισραήλ με τους αξιωματούχους που θέλει να εξουδετερώσει, καθώς διερευνούν ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες. Αραγτσί και Γαλιμπάφ έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο για τέσσερις ή πέντε ημέρες, σημείωσε η WSJ επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αν και δεν αναφέρθηκε στην εμπλοκή του Πακιστάν.

Πακιστάν, Αίγυπτος και Τουρκία διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Το Ισλαμαμπάντ έχει διατηρήσει άμεση επαφή τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη σε μια περίοδο κατά την οποία αυτοί οι δίαυλοι έχουν παγώσει για τις περισσότερες άλλες χώρες. Επιπλέον θεωρείται πιθανός χώρος για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ιράν εξετάζει ένα αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου το οποίο του παραδόθηκε μέσω του Πακιστάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι το Ιράν επιδιώκει απελπισμένα τη σύναψη συμφωνίας, όμως ο Αραγτσί δηλώνει ότι η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση, όμως δεν σκοπεύει να έχει διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Δείτε Επίσης