Το μεγάλο στοίχημα της επιστροφής του ανθρώπου στη Σελήνη με την Artemis II: Οι 4 αστροναύτες, το νέο τους «σπίτι» και οι τεράστιοι κίνδυνοι
Ο βετεράνος που φοβάται τα ύψη στη Γη, αυτός που «ξέρει τα πάντα», η ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο πιλότος με τα μπισκότα θα κληθούν να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις, ενώ θα χάσουν την επικοινωνία τους με τη Γη
Η αποστολή Artemis II της NASA αναμένεται να δώσει στους επιστήμονες και στο κοινό εκπληκτικές εικόνες της Σελήνης και μία νέα προσέγγιση για την κατανόηση του περιβάλλοντος στον δορυφόρο της Γης. Ανοίγει και τον δρόμο για την προσγείωση ανθρώπων, κάνοντας το πρώτο βήμα για τη δημιουργία βάσης.
Ωστόσο δεν πρόκειται για ένα εύκολο ταξίδι. Ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την αποστολή, με τους αστροναύτες να ταξιδεύουν με ένα αεροσκάφος που δεν έχει χρησιμοποιήσει ξανά η ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα, θα κληθούν για 10 ημέρες να είναι στριμωγμένοι σε έναν χώρο μεγέθους μίνι λεωφορείου ενώ είναι στο διάστημα.
Οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους με τον γιγαντιαίο πυραύλο της NASA για τη Σελήνη Space Launch System. Πρόκειται για τον πιο ισχυρό πύραυλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η αμερικανική διαστημική υπηρεσία και θα εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.
Το ξεκίνημα του ταξιδιού
Με ύψος 98 μέτρα, ο SLS έχει πετάξει μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 2022, για την αποστολή Artemis I χωρίς αστροναύτες στο εσωτερικό του. Διαθέτει δύο τεράστια προωθητικά και τέσσερις κινητήρες που παρέχουν την απαραίτητη ισχύ για την απογείωση. Η τροφοδοσία θα γίνεται από μια γιγαντιαία δεξαμενή καυσίμου που θα περιέχει πάνω από τρία εκατομμύρια λίτρα υγρού υδρογόνου και υγρού οξυγόνου.
Ο ρόλος του Space Launch System είναι να μεταφέρει στο διάστημα το σκάφος Orion, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του πυραύλου και μέσα βρίσκονται οι αστροναύτες.
Σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά κατά τα πρώτα στάδια της εκτόξευσης, το Σύστημα Διακοπής Εκτόξευσης, που βρίσκεται στην κορυφή του πυραύλου, θα μετέφερε τους αστροναύτες σε ασφαλές μέρος. Η εκτόξευση είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη της αποστολής αφού όλα πρέπει να πάνε τέλεια.
Ήδη οι αστροναύτες της αποστολής έχουν ενημερώσεις τις οικογένειές τους για τους κινδύνους που ενέχει η αποστολή.
«Όλοι έχουμε κάποιον, έναν αστροναύτη, που θα βρίσκεται δίπλα στα μέλη της οικογένειάς μας όταν παρακολουθούν την εκτόξευση, η οποία μπορεί να είναι μια στιγμή ταυτόχρονα συναρπαστική και τρομακτική», λέει ο πιλότος της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ.
Ο Γκλόβερ είναι ένας από τους τέσσερις αστροναύτες -τρεις Αμερικάνοι και ένας Καναδός- που εκπαιδεύονται για την Artemis II για πάνω από δύο χρόνια. Έχουν δεκαετίες εμπειρίας αν και ένας από αυτούς δεν έχει πάει ποτέ στο διάστημα.
«Πρόκειται για δοκιμαστική αποστολή και είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο… Θα είναι καταπληκτικό», λέει στο BBC ο επικεφαλής, Ριντ Γουίσμαν. Ο 50χρονος είναι βετεράνος του ναυτικού, έχει περάσει στο διάστημα 6 μήνες και έχει εμπειρία ως αστροναύτης 16 χρόνια. Ο Ριντ λέει πως από πάντα αγαπούσε τις πτήσεις αλλά όταν βρίσκεται στο έδαφος φοβάται τα ύψη.
Τα μέλη της αποστολής: Ο βετεράνος που φοβάται τα ύψη στη Γη, αυτός που «ξέρει τα πάντα», η ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο πιλότος με τα μπισκότα
Ο 49χρονος Βίκτορ Γκλόβερ είναι ο πιλότος της αποστολής, έχει εμπειρία 12 ετών και έχει περάσει στο διάστημα 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, το διακριτικό του Βίκτορ ήταν «IKE», που σημαίνει «I Know Everything» (Ξέρω τα πάντα).
Η 47χρονη Κριστίνα Κοχ είναι ειδική στην αποστολή, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που έχει εμπειρία 12 ετών και έχει παραμείνει στο διάστημα για ένα χρόνο. Η Κριστίνα έγραψε ιστορία συμμετέχοντας στην πρώτη διαστημική έξοδο με αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα, ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).
Ο 50χρονος Τζέρεμι Χάνσεν που ήταν πιλότος μαχητικού, έχει εμπειρία 16 ετών αλλά δεν έχει περάσει ποτέ χρόνο στο διάστημα. Λέει πως θα πάρει στο ταξίδι προς τη Σελήνη του σιρόπι και μπισκότα σφενδάμου.
«Φτάνεις σε ένα σημείο όπου δεν χρειάζεται πια να επικοινωνείς - απλώς ακούς ό,τι συμβαίνει, και οι τέσσερίς μας παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον και την αποστολή και δεν χρειάζεται να μιλήσουμε - απλώς ξέρουμε», λέει ο Ριντ.
Οι αστροναύτες θα περάσουν τη δεκαήμερη αποστολή τους στο Orion που έχει πλάτος περί τα πέντε μέτρα και ύψος τρία μέτρα.
Η ζωή στο Orion, για πρώτη φορά τουαλέτα σε διαστημικό σκάφος
Το σχήμα του είναι κωνικό και η κορυφή επίπεδη. Το εξωτερικό είναι καλυμμένο με λευκά κεραμικά πλακίδια και ένα ζευγάρι μικρών τετράγωνων παραθύρων. Έξω από αυτά τα παράθυρα υπάρχουν δύο ακόμη μικρότερα.
Υπάρχουν διάφορα μαύρα και γκρι κυκλικά σημεία σύνδεσης διάσπαρτα στο εξωτερικό του οχήματος. Το καμπύλο κάτω τμήμα είναι καλυμμένο με μεγαλύτερα, μπεζ πλακίδια που σχηματίζουν την θερμική ασπίδα.
Για να συνηθίσουν να ζουν σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο, το πλήρωμα περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί. «Αρχίζω να νιώθω λίγο αμήχανα για το ύψος μου. Ο Καναδάς ανέλαβε μεγαλύτερο μερίδιο από το κανονικό του στην αποστολή, αναθέτοντάς μου αυτή τη θέση», λέει ο Τζέρεμι Χάνσεν που έχει ύψος 1,88.
Το Orion μοιάζει με τα σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στις αποστολές «Απόλλων» αλλά το εσωτερικό του είναι πολύ διαφορετικό. Μέσα σε αυτό τον μικρό χώρο τα μέλη της διαστημικής αποστολής θα εργάζονται, θα γυμνάζονται, θα τρώνε και θα κοιμούνται.
Εντός υπάρχουν τέσσερα καθίσματα για την εκτόξευση τα οποία, μόλις μπουν σε τροχιά, θα τα αποθηκεύσουν για να ανοίξει ο χώρος. Ελλείψει βαρύτητας, όλες οι επιφάνειες του Orion θα είναι προσβάσιμες. Εντός του σκάφους υπάρχει γλυκό νερό για να πιουν τα μέλη της αποστολής αλλά και για την ενυδάτωση των τροφίμων. Μάλιστα, ο κάθε αστροναύτης έχει επιλέξει τα αγαπημένα του γεύματα για το δεκαήμερο ταξίδι.
Κάτω από την καταπακτή υπάρχει ένα σκαλοπάτι που θα λειτουργεί ως όργανο γυμναστικής. Οι αστροναύτες θα κάνουν κάθε μέρα 30 λεπτά καρδιαγγειακή άσκηση και άσκηση αντίστασης.
Όμως, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού βρίσκεται κρυμμένο κάτω από το δάπεδο. Πρόκειται για μια τουαλέτα – κάτι που δεν είχαν οι αστροναύτες του «Απόλλων» πριν από 50 χρόνια. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της χρήσης του μπάνιου στο διάστημα όμως δεν προσφέρει ιδιαίτερη ιδιωτικότητα.
«Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η τουαλέτα είναι πολύ πιο απομονωμένη. Η δική μας τουαλέτα… βρίσκεται στο πάτωμα. Είμαστε όλοι στριμωγμένοι εκεί μέσα, οπότε όποιο θόρυβο κι αν κάνει, θα τον ακούνε όλοι. Οπότε, ναι, είναι διαφορετικό», λέει η Κριστίνα Κοχ.
Η αποστολή προς τη Σελήνη και η επιστροφή θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες. Το «περίπου» οφείλεται στο ότι εξαρτάται από την ακριβή ώρα της εκτόξευσης και τις θέσεις της Γης και της Σελήνης.
70.000 χιλιόμετρα μακριά από τη ΓηΤην πρώτη ημέρα της αποστολής, οι αστροναύτες θα βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Θα βρίσκονται σε ύψος περίπου 70.000 χιλιομέτρων. Άξιο αναφοράς είναι πως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα πάνω από τον πλανήτη μας.
«Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε λίγο όταν φτάσουμε εκεί πάνω… Θα μάθω πώς να αιωρούμαι και να πετάω και να χτυπάω σε πράγματα. Και μάλλον θα χρειαστώ λίγη βοήθεια», λέει ο Χάνσεν.
Οι αστροναύτες θα ελέγξουν επίσης τα ζωτικά συστήματα υποστήριξης του διαστημικού σκάφους και να πραγματοποιήσουν την πρώτη δοκιμαστική πτήση του Orion. Περίπου τρεις ώρες μετά την έναρξη της πτήσης, το ανώτερο στάδιο του πυραύλου (Interim Cryogenic Propulsion Stage ICPS) θα αποσυνδεθεί από το Orion.
Στη συνέχεια, το πλήρωμα θα χειριστεί χειροκίνητα το Orion, πλησιάζοντας και απομακρύνοντας το από το ICPS, για να δει πώς συμπεριφέρεται το σκάφος. Είναι μια ευκαιρία για εξάσκηση ενόψει των μελλοντικών αποστολών πρόσδεσης.
Το τεστ και η πορεία προς τη Σελήνη
Η ομάδα θα κληθεί να πάρει απόφαση για το αν θα επιστρέψει στη Γη αναλόγως των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Όσο οι αστροναύτες βρίσκονται κοντά στη Γη, η επιστροφή είναι σχετικά απλή, σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν. Γι’ αυτό το κέντρο ελέγχου της αποστολής πρέπει να είναι απολύτως βέβαιο πριν δώσει το πράσινο φως για τον ελιγμό που ονομάζεται «εκτόξευση για διασεληνιακή τροχιά».Πρακτικά, τότε θα ενεργοποιηθεί στο Orion ο κύριος κινητήρας που θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεφύγει από τη βαρύτητα της Γης και να ξεκινήσει το ταξίδι του προς τη Σελήνη.
Μόλις ξεκινήσουν, η επιστροφή δεν θα είναι εύκολη ούτε γρήγορη – οι αστροναύτες έχουν πλέον δεσμευτεί σε ένα μακρύ ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και πίσω.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το πλήρωμα θα συνεχίσει να αξιολογεί τα συστήματα του διαστημικού σκάφους, αλλά και οι ίδιοι οι αστροναύτες θα υποβληθούν σε αξιολόγηση και παρακολούθηση. Αποτελεί μια ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί το πλήρωμα ως πειραματόζωα: τα πειράματα που θα διεξαχθούν επί του σκάφους θα αποκαλύψουν πώς επηρεάζεται ο οργανισμός τους σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Γη.
Πειράματα στους αστροναύτες και ο κίνδυνος ηλιακής καταιγίδας
Η ακτινοβολία αποτελεί βασικό λόγο ανησυχίας, καθώς ο Ήλιος μπορεί να εκτοξεύει επιβλαβή σωματίδια. Οι αστροναύτες θα φέρουν μια συσκευή που ονομάζεται δοσομετρητής για να δουν σε πόση ακτινοβολία εκτίθενται. Θα εξασκηθούν επίσης στη χρήση του καταφυγίου ακτινοβολίας, το οποίο βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του διαστημικού σκάφους. Ταυτόχρονα το πλήρωμα πρέπει να γνωρίζει πώς να εισέλθει γρήγορα σε αυτό σε περίπτωση που ανιχνευθεί ηλιακή καταιγίδα.
Μια άλλη προπόνηση για την προετοιμασία ενόψει απρόβλεπτων καταστάσεων θα περιλαμβάνει την ένδυση από τους αστροναύτες των φωτεινών πορτοκαλί διαστημικών στολών τους, που ονομάζονται Orion Crew Survival System (OCSS).
Αυτές οι στολές φοριούνται για την προστασία του πληρώματος κατά την εκτόξευση και την επανείσοδο, ενώ λειτουργούν και ως ζωτικής σημασίας προστασία σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα με την κάψουλα. Η στολή είναι σαν ένα μικροσκοπικό διαστημικό σκάφος που φοριέται, το οποίο βρίσκεται υπό πίεση και διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα υποστήριξης ζωής.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης προς ή από τη Σελήνη, οι αστροναύτες θα φορούν γρήγορα τη στολή – η διαστημική στολή έχει σχεδιαστεί για να τους κρατήσει ζωντανούς για έως και έξι ημέρες, καθώς επιστρέφουν στη Γη.
Το πλήρωμα θα συμμετάσχει επίσης σε δοκιμές για τη μελέτη της ισορροπίας και της μυϊκής τους απόδοσης, καθώς και των αλλαγών στο μικροβίωμα τους, αλλά και της υγείας των ματιών και του εγκεφάλου τους. Δείγματα σάλιου, που θα αποτυπώνονται σε ειδικό χαρτί, θα λαμβάνονται επίσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αποστολή, για την ανάλυση του ανοσοποιητικού τους συστήματος, το οποίο μπορεί να αποδυναμωθεί στο διάστημα.
«Ένα συναρπαστικό στοιχείο του διαστημικού περιβάλλοντος είναι ότι μεταβάλλει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού μας και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς και τους συναδέλφους μας. Πολλοί από εμάς έχουμε βιώσει αυτά τα φαινόμενα όταν πήγαμε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), και θα πρέπει να τα έχουμε υπό έλεγχο για τις αποστολές μεγάλης διάρκειας», δηλώνει η Κριστίνα Κοχ.
Αν όλα πάνε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα φτάσει η στιγμή που η ανθρωπότητα περιμένει για πάνω από 50 χρόνια: η επιστροφή στη Σελήνη. Οι αστροναύτες θα πετάξουν γύρω από την αθέατη πλευρά (την πλευρά που δεν μπορούμε να δούμε από τη Γη) σε απόσταση μεταξύ 6.500 και 9.500 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Σελήνης.
Αντικρίζοντας τη Σελήνη: Τα ανθρώπινα μάτια είναι ένα από τα καλύτερα επιστημονικά όργανα που διαθέτουμε
Το Orion θα στραφεί προς τη Σελήνη για την καλύτερη δυνατή θέα. Το πλήρωμα θα έχει στη διάθεσή του τρεις ολόκληρες ώρες για την παρατήρηση της Σελήνης: για να την παρατηρήσει, να φωτογραφίσει και να μάθει περισσότερα για τη γεωλογία, κάτι που θα βοηθήσει στον σχεδιασμό και την προετοιμασία μιας μελλοντικής προσγείωσης.
«Ανάλογα με την ώρα της εκτόξευσης, ανάλογα με τον φωτισμό της αθέατης πλευράς της Σελήνης… Θα μπορούσαμε να δούμε τμήματα της Σελήνης που δεν έχουν δει ποτέ ανθρώπινα μάτια. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, τα ανθρώπινα μάτια είναι ένα από τα καλύτερα επιστημονικά όργανα που διαθέτουμε», τονίζει η Κοχ.
Από αυτό το σημείο με την καλύτερη θέα, θα μπορούν να δουν τη Γη και τη Σελήνη μαζί από τα παράθυρα του Orion, με τον δορυφόρο να βρίσκεται στο προσκήνιο και τον πλανήτη μας στο βάθος.
Σε κάθε αστροναύτη επιτράπηκε να φέρει αντικείμενα στο σκάφος για αυτή τη μοναδική στιγμή της αποστολής. Ο Βίκτορ Γκλόβερ επέλεξε μια Βίβλο και μερικά οικογενειακά κειμήλια, η Κριστίνα Κοχ χειρόγραφες σημειώσεις από αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ ο Τζέρεμι Χάνσεν θα φέρει μερικά μενταγιόν με θέμα τη Σελήνη που ανήκουν στη σύζυγό του και στις τρεις κόρες του.
Τι θα πάρουν οι αστροναύτες
Ο Ριντ Γουίσμαν επέλεξε κάτι πολύ απλό: «Έχω ένα λευκό φύλλο χαρτί, ένα στυλό και ένα μολύβι και ανυπομονώ να γράψω μερικές σκέψεις πάνω του. Δεν ξέρω τι να περιμένω και δεν θέλω να πάω εκεί με προκαταλήψεις».
Όμως, ενώ οι αστροναύτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τη Σελήνη κατά τη διάρκεια της πτήσης τους γύρω από αυτήν, θα είναι μια στιγμή έντασης τόσο για το κέντρο ελέγχου της αποστολής όσο και για όλους όσους παρακολουθούν την αποστολή από το σπίτι τους. Καθώς οι αστροναύτες θα πετούν πίσω από τη Σελήνη, θα χάσουν την επικοινωνία με τη Γη για 30 έως 50 λεπτά.
Θα χαθεί η επικοινωνία: «Θα μου άρεσε πολύ αν οκτώ δισεκατομμύρια άτομα μπορούσαν να ενωθούν και απλώς να ελπίζουν και να προσεύχονται»
«Ενώ δεν θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον πλανήτη και τους φίλους μας που βρίσκονται ακόμη και στο διάστημα, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα μου άρεσε πολύ αν ολόκληρος ο κόσμος, αυτά τα οκτώ δισεκατομμύρια άτομα, μπορούσαν να ενωθούν και απλώς να ελπίζουν και να προσεύχονται για να λάβουμε το σήμα και να επανέλθουμε σε επαφή με όλους», λέει ο Βίκτορ Γκλόβερ.
Μόλις το κέντρο ελέγχου της αποστολής πάρει σήμα και αποκατασταθεί η επικοινωνία, θα έρθει η ώρα για τους αστροναύτες να ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής.
Η επιστροφή θα διαρκέσει άλλες τέσσερις ημέρες. Όμως, το τελευταίο στάδιο της αποστολής είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα.
Η επικίνδυνη επιστροφή
Για αυτόν τον τελικό ελιγμό, το διαστημικό σκάφος θα αποσπαστεί από το υπόλοιπο διαστημικό σκάφος και η κάψουλα θα στραφεί έτσι ώστε η θερμική ασπίδα της να δεχτεί το κύριο βάρος των καυτών θερμοκρασιών που δημιουργούνται κατά την επανείσοδο και να διατηρήσει τους αστροναύτες ασφαλείς στο εσωτερικό.
Το διαστημικό σκάφος θα διαπεράσει την ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα 40.000 χιλιόμετρα την ώρα, αντέχοντας θερμοκρασίες περίπου 2.700 βαθμούς Κελσίου.
Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στη θερμική ασπίδα – η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια της πρώτης μη επανδρωμένης αποστολής Artemis. Ωστόσο, ρυθμίζοντας τη γωνία της επανεισόδου, οι μηχανικοί είναι σίγουροι ότι έχουν επιλύσει το πρόβλημα.
Μόλις το διαστημικό σκάφος περάσει με ασφάλεια, θα ανοίξουν μια σειρά αλεξίπτωτων για να επιβραδύνουν την ταχύτητά του. Οι αστροναύτες θα προσθαλασσωθούν στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, όπου θα τους περιμένει ομάδα διάσωσης.
Η κάψουλα μπορεί να προσγειωθεί όρθια, ανάποδα ή στο πλάι και φωτεινοί πορτοκαλί αερόσακοι θα φουσκώσουν για να τη βοηθήσουν να γυρίσει σε όρθια θέση, ώστε το πλήρωμα να μπορέσει να βγει με ασφάλεια.
Ο Βίκτορ Γκλόβερ λέει ότι η επιστροφή στο σπίτι είναι το μέρος της αποστολής για το οποίο είναι πιο ενθουσιασμένος: «Ανυπομονώ πραγματικά να δω αυτά τα τρία όμορφα αλεξίπτωτα και την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ξέρω ότι τότε η γυναίκα μου θα πάρει την πρώτη της πραγματική, βαθιά ανάσα και αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Είναι μια πολύ δύσκολη δοκιμασία για τις οικογένειες, και γι’ αυτό ξέρω ότι αυτή η στιγμή θα είναι πραγματικά ξεχωριστή για εκείνη και αυτό την κάνει ξεχωριστή και για μένα».
Με την αποστολή τους να έχει ολοκληρωθεί, οι αστροναύτες θα επιστρέψουν στη Γη. Θα είναι η πρώτη τους ευκαιρία να πατήσουν ξανά σε στερεό έδαφος και να αναπολήσουν το ταξίδι της ζωής τους. Θα έχουν ενταχθεί σε μια ελίτ ομάδα: μόνο 27 αστροναύτες έχουν πετάξει γύρω από τη Σελήνη.
Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή των αποστολών Artemis. Τα δεδομένα και τα επιστημονικά στοιχεία που θα συλλεχθούν θα μελετηθούν διεξοδικά, καθώς τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμη πιο απαιτητικά: η επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλά αυτή τη φορά για να μείνουν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
