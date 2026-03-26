Πτωτικά οι ευρωαγορές μετά τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ - Ιράν, υποχώρηση και στα ασιατικά χρηματιστήρια
Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει χώρα συνομιλίες για ένα προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία με την Ουάσινγκτον
Υποχωρούν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον πόλεμο που επί 27 μέρες μαίνεται στη Μέση Ανατολή.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 άνοιξε με απώλειες 0,7%, ο βρετανικός FTSE 100 έχανε 0,6%, ο γερμανικός DΑΧ υποχωρούσε 0,9% , και ο γαλλικός CAC 40 είχε απώλειες 0,5%.
Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι συνομιλίες για ένα προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο έχουν λάβει χώρα, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία με την Ουάσιγκτον για το θέμα.
Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν απώλειες, ενώ τα αμερικανικά χρηματιστήρια δείχνουν μικρές μεταβολές στα συμβόλαια μετοχών.
Ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε απώλειες 0,27% στις 53.603,65 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix έχασε 0,22% στις 3.642,8 μονάδες. Στη Νότια Κορέα ο Kospi έχασε πάνω από 3% στις 5.460,46 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 1,98% στις 1.136,64 μονάδες.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 1,9%ε, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα έχασε πάνω από 1% στις 4.477,53 μονάδες.
Στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,1% στις 8.525,70 μονάδες.
Οι τιμές πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια των ασιατικών συνεδριάσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 2,38% στα 92,57 δολ/βαρέλι. Το brent ξεπέρασε τα 104 δολάρια ανά βαρέλι με αύξηση 2,44%
Χθες στις ΗΠΑ, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 305,43 μονάδες (+0,66%) κλείνοντας στις 46.429,49 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,54% στις 6.591,90 μονάδες και ο Nasdaq Composite κατέγραψε κέρδη 0,77% φτάνοντας τις 21.929,83 μονάδες.
