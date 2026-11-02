Παρουσίαση του επαγγελματικού Φακού Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC VR S για αθλητική φωτογραφία

Κλείσιμο

Η ποιότητα εικόνας είναι συγκρίσιμη με εκείνη ενός φακού σταθερής εστιακής απόστασης, ακόμη και με ενεργοποιημένο τον τηλεμετατροπέα, η απόδοση του AF προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια και η ανθεκτική κατασκευή συνδυάζεται με εντυπωσιακά χαμηλό βάρος.Από την ατμόσφαιρα στις κερκίδες μέχρι τις στιγμές δράσης στον αγωνιστικό χώρο, ο NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S επιτρέπει στους φωτογράφους αθλητικών διοργανώσεων να βρίσκονται ακριβώς εκεί όπου θέλουν. Ο ενσωματωμένος τηλεμετατροπέας 1,4x επεκτείνει το εύρος εστιακών αποστάσεων από 120–300 mm σε 168–420 mm, ενώ με τη λειτουργία κροπαρίσματος DX οι φωτογράφοι μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 630 mm. Χάρη στο φωτεινό, σταθερό διάφραγμα f/2.8 και την προηγμένη οπτική κατασκευή S-Line, μπορείτε να αποτυπώνετε καθηλωτική λεπτομέρεια σε κάθε εστιακή απόσταση. Τα εξειδικευμένα οπτικά στοιχεία και οι επιστρώσεις του φακού εξασφαλίζουν εικόνες υψηλής αντίθεσης με εξαιρετική ευκρίνεια, ακόμη και όταν φωτογραφίζετε κόντρα σε έντονο ηλιακό φως ή υπό ισχυρό τεχνητό φωτισμό.Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του με μοντούρα F, ο NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S προσφέρει επίσης στους φωτογράφους αθλητικών διοργανώσεων τεράστια βελτίωση στην απόκριση και την ευελιξία. Το σύστημα αυτόματης εστίασης Silky Swift AF της Nikon εξασφαλίζει γρήγορη, αθόρυβη παρακολούθηση, ενώ ένας νέος αλγόριθμος ελέγχου ανταποκρίνεται ακόμη και στις υψηλότερες ταχύτητες συνεχών λήψεων. Αυτός ο φακός για αθλητική φωτογραφία με μοντούρα Z είναι επίσης περίπου 515 g ελαφρύτερος, ακόμη και με τον ενσωματωμένο τηλεμετατροπέα, συμβάλλοντας στη μείωση της κόπωσης κατά τις λήψεις στο χέρι. Άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά είναι το εσωτερικό zoom με ισορροπημένη κατανομή βάρους, τα περισσότερα προσαρμόσιμα χειριστήρια, η συμβατότητα με Arca-Swiss και η δυνατότητα χρήσης φίλτρων στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος του φακού.Ο Dirk Jasper, Διευθυντής Προϊόντων της Nikon Europe, αναφέρει: «Ο NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S ενσωματώνει μερικές από τις κορυφαίες τεχνολογίες επαγγελματικών φακών που διατίθενται σήμερα. Έπειτα από δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και βελτιώσεις με βάση τα σχόλια επαγγελματιών, ανεβάζουμε αυτόν τον πανίσχυρο επαγγελματικό φακό zoom σε ένα νέο επίπεδο».η ποιότητα εικόνας είναι συγκρίσιμη με εκείνη ενός φακού σταθερής εστιακής απόστασης, ακόμη και με ενεργοποιημένο τον τηλεμετατροπέα.Η οπτική κατασκευή S-Line προσφέρει εικόνες υψηλής αντίθεσης με εξαιρετική ευκρίνεια. Περιλαμβάνει γυάλινα στοιχεία Super ED και SR, καθώς και επιστρώσεις Meso Amorphous και ARNEO.παγώνει τη δράση, αναδεικνύει τα θέματα με φόντο ομαλού bokeh και αποτυπώνει ευκρινείς, καθαρές εικόνες γεμάτες λεπτομέρεια με χαμηλότερες ρυθμίσεις ISO.απολαύστε πρωτόγνωρα επίπεδα ακρίβειας χάρη σε ένα σύστημα πολλαπλής εστίασης που είναι εξοπλισμένο με το Silky Swift voice coil motor της Nikon.Ένας νέος αλγόριθμος ελέγχου συμβαδίζει με τις μεγαλύτερες συνεχείς ταχύτητες λήψης.Ελαφριά κατασκευή που μειώνει την κόπωση και διευκολύνει την τήρηση των περιορισμών βάρους: αυτός ο φωτεινός τηλεφακός zoom ζυγίζει 2.735 g (περίπου) και χωράει στις χειραποσκευές διεθνών προδιαγραφών.ο δακτύλιος ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δακτύλιος εστίασης, ενώ μπορείτε να αντιστοιχίσετε λειτουργίες σε δύο κουμπιά L-Fn ή στον δακτύλιο Fn.διατηρεί σταθερό το κέντρο βάρους για καλύτερη ισορροπία και χειρισμό κατά τη χρήση του zoom.εμποδίζει την εισχώρηση σκόνης, βρωμιάς και υγρασίας.. Μια επίστρωση φθορίου διευκολύνει τον καθαρισμό του μπροστινού οπτικού στοιχείου.3Η συμβατότητα με Arca-Swiss4 επιτρέπει τη γρήγορη απελευθέρωση από ένα τρίποδο, υποστηρίζονται και τα δύο μπροστινά βιδωτά και πίσω φίλτρα και ο εμβληματικός κίτρινος δακτύλιος είναι ορατός ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένο το σκίαστρο του φακού.ελαφρύ σκίαστρο τύπου μπαγιονέτ, χωρίς προεξέχοντα κουμπιά σύσφιξης, για εύκολη αποθήκευση.1 Στις 29 Οκτωβρίου 20262 Απόσβεση κραδασμών εντός του φακού έως 6,5 stop με Συγχρονισμένο VR. Με βάση τα πρότυπα CIPA 2024. Απόδοση αντιστάθμισης κινήσεων Yaw/Pitch/Roll όταν ο φακός είναι τοποθετημένος στη Z6III, χωρίς συνδεδεμένο τηλεμετατροπέα (στο άκρο τηλεφακού, στη λειτουργία [NORMAL]).3 Δεν παρέχεται εγγύηση ότι ο φακός θα παραμένει ανθεκτικός στη σκόνη και τα σταγονίδια σε όλες τις περιστάσεις και υπό όλες τις συνθήκες.4 Το αφαιρούμενο κολάρο τριπόδου αυτού του φακού έχει σχεδιαστεί για χρήση με σφιγκτήρες βιδών τύπου Arca-Swiss. Οι σφιγκτήρες τύπου μοχλού ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή αντοχή συγκράτησης και δεν συνιστώνται.