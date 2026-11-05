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Θεσσαλονίκη: Στο Aυτόφωρο ο καθηγητής που κατηγορείται ότι χαστούκισε 16χρονη μαθήτρια
ΕΛΛΑΔΑ
Καθηγητής Θεσσαλονίκη Μαθήτρια

Θεσσαλονίκη: Στο Aυτόφωρο ο καθηγητής που κατηγορείται ότι χαστούκισε 16χρονη μαθήτρια

Η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος

Θεσσαλονίκη: Στο Aυτόφωρο ο καθηγητής που κατηγορείται ότι χαστούκισε 16χρονη μαθήτρια
Στράτος Λούβαρης
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Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του εκπαιδευτικού που κατηγορείται ότι χαστούκισε μαθήτρια 16 ετών, σε ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης.

Ο 58χρονος, ο οποίος είναι ο γυμναστής του σχολείου, διώκεται για εξύβριση με λόγο και έργο, εναντίον ανηλίκου, και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 16χρονης μαθήτριας, όλα συνέβησαν στις 11 το πρωί της Τετάρτης μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον 58χρονο γυμναστή εντός του σχολείου με αφορμή μια παρατήρηση που της έκανε. Η ανήλικη την εξέλαβε ως προσβλητική και έτσι ακολούθησε λογομαχία που κατέληξε στην χειροδικία, όπως κατήγγειλε η ίδια.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ακολούθησε η σύλληψη του καθηγητή ενώ για το περιστατικό διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Στράτος Λούβαρης
35 ΣΧΟΛΙΑ

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