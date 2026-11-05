Πυρετός προετοιμασιών στο Καλλιμάρμαρο για τον Μαραθώνιο: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Από το πρωί της Πέμπτης, συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς διαμορφώνοντας τον χώρο του τερματισμού και την είσοδο των αθλητών, ενώ άλλες ομάδες στήνουν τα περίπτερα των διοργανωτών και των χορηγών, στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου

της Αθήνας.



Από το πρωί της Πέμπτης, συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς διαμορφώνοντας τον χώρο του τερματισμού και την είσοδο των αθλητών, ενώ άλλες ομάδες στήνουν τα περίπτερα των διοργανωτών και των χορηγών, στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.









Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου Οι αγώνες του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου ξεκινούν το μεσημέρι του Σαββάτου από την ιστορική αφετηρία. Συγκεκριμένα, το Σάββατο στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα και η μεταφορά της Φλόγας στην ιστορική Αφετηρία, με το άναμμα του Βωμού να ακολουθεί στις 13:50.



Από τις 15:00 έως τις 22:00 θα λειτουργεί το Sponsors’ Village στην πλατεία Καραϊσκάκη απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Μεταξύ 16:00 και 16:55 θα διεξαχθούν ο παιδικός αγώνας 1,2 χλμ. και ο αγώνας Special Olympics Hellas και ΑμεΑ στη διαδρομή Βασιλίσσης Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο.



Στις 17:00 θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα των 5 χλμ. από τη Λεωφόρο Αμαλίας στο Σύνταγμα με τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί στις 20:00 με το Universities Night Run 5 χλμ.



Κλείσιμο



Πώς και πότε κλείνουν οι δρόμοι Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ξεκινούν από την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις πρώτες απαγορεύσεις. Από το πρωί της Πέμπτης έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία στην Ηρώδου Αττικού και στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στο τμήμα από Ρηγίλλης έως Ηρώδου Αττικού, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση γύρω από το άγαλμα του Δισκοβόλου. Από τις 15:00 της Παρασκευής κλείνει το ρεύμα προς Ευαγγελισμό στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου μεταξύ Βασιλίσσης Όλγας και Ερατοσθένους, το αντίστοιχο ρεύμα της Αρδηττού από τη Βουλιαγμένης έως τη Βασιλίσσης Όλγας, καθώς και ολόκληρη η οδός Μάρκου Μουσούρου, με τα μέτρα να ισχύουν έως τις 22:00 της Κυριακής.



Το Σάββατο, λόγω των απογευματινών αγώνων, απαγορεύεται από τις 09:00 το πρωί η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς άξονες όπως οι Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας και Συγγρού. Από τις 14:00 ξεκινούν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Αρδηττού, τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Ζαχάρωφ, τη Συγγρού από τη Φραντζή προς το κέντρο, καθώς και στις Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας και Φιλελλήνων.



Την Κυριακή οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε ολόκληρη τη διαδρομή και στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 05:00 το πρωί κλείνει σταδιακά η Λεωφόρος Μαραθώνος από την αφετηρία, με τους αποκλεισμούς να προχωρούν προς Ραφήνα, Παλλήνη, Γέρακα, Αγία Παρασκευή και τη Λεωφόρο Μεσογείων, η οποία από τον Σταυρό έως την Κατεχάκη θα παραμείνει κλειστή από τις 08:30 έως τις 18:30. Ταυτόχρονα, κλειστές θα είναι οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, Παλλήνη και Λεωφόρο Μαραθώνος. Στο κέντρο, από τις 05:00 έως τις 13:00 διακόπτεται η κυκλοφορία σε Ακαδημίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Φιλελλήνων και τμήμα της Συγγρού. Έως τις 19:30 παραμένουν αποκλεισμένες οι Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Βασιλίσσης Όλγας, ενώ έως τις 18:30 επηρεάζονται η Βασιλίσσης Σοφίας, η Μεσογείων μεταξύ Κατεχάκη και Πύργου Αθηνών, η Μιχαλακοπούλου και η Φειδιππίδου.



Κορυφώνονται οι προετοιμασίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Από το πρωί της Πέμπτης, συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς διαμορφώνοντας τον χώρο του τερματισμού και την είσοδο των αθλητών, ενώ άλλες ομάδες στήνουν τα περίπτερα των διοργανωτών και των χορηγών, στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.Ταυτόχρονα με τις προετοιμασίες στο Καλλιμάρμαρο, τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, Πέμπτη, κλιμακωτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις , με την Τροχαία να προειδοποιεί για σημαντικές επιβαρύνσεις στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, οι οποίες θα κορυφωθούν την Κυριακή κατά μήκος της κλασικής διαδρομής των 42 χιλιομέτρων.Οι αγώνες του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου ξεκινούν το μεσημέρι του Σαββάτου από την ιστορική αφετηρία. Συγκεκριμένα, το Σάββατο στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα και η μεταφορά της Φλόγας στην ιστορική Αφετηρία, με το άναμμα του Βωμού να ακολουθεί στις 13:50.Από τις 15:00 έως τις 22:00 θα λειτουργεί το Sponsors’ Village στην πλατεία Καραϊσκάκη απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Μεταξύ 16:00 και 16:55 θα διεξαχθούν ο παιδικός αγώνας 1,2 χλμ. και ο αγώνας Special Olympics Hellas και ΑμεΑ στη διαδρομή Βασιλίσσης Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο.Στις 17:00 θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα των 5 χλμ. από τη Λεωφόρο Αμαλίας στο Σύνταγμα με τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί στις 20:00 με το Universities Night Run 5 χλμ.Την Κυριακή, ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων, η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 08:00 με τον αγώνα δρόμου 10 χλμ. και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. εκτός Σταδίου. Στις 08:30 θα δοθεί από τον Μαραθώνα η εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Δρόμου, με τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο να ολοκληρώνεται έως τις 18:15. Παράλληλα, από τις 08:00 έως τις 18:00 θα παραμείνει ανοιχτό το Sponsors’ Village στην πλατεία Καραϊσκάκη.Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ξεκινούν από την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις πρώτες απαγορεύσεις. Από το πρωί της Πέμπτης έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία στην Ηρώδου Αττικού και στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στο τμήμα από Ρηγίλλης έως Ηρώδου Αττικού, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση γύρω από το άγαλμα του Δισκοβόλου. Από τις 15:00 της Παρασκευής κλείνει το ρεύμα προς Ευαγγελισμό στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου μεταξύ Βασιλίσσης Όλγας και Ερατοσθένους, το αντίστοιχο ρεύμα της Αρδηττού από τη Βουλιαγμένης έως τη Βασιλίσσης Όλγας, καθώς και ολόκληρη η οδός Μάρκου Μουσούρου, με τα μέτρα να ισχύουν έως τις 22:00 της Κυριακής.Το Σάββατο, λόγω των απογευματινών αγώνων, απαγορεύεται από τις 09:00 το πρωί η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς άξονες όπως οι Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας και Συγγρού. Από τις 14:00 ξεκινούν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Αρδηττού, τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Ζαχάρωφ, τη Συγγρού από τη Φραντζή προς το κέντρο, καθώς και στις Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας και Φιλελλήνων.Την Κυριακή οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε ολόκληρη τη διαδρομή και στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 05:00 το πρωί κλείνει σταδιακά η Λεωφόρος Μαραθώνος από την αφετηρία, με τους αποκλεισμούς να προχωρούν προς Ραφήνα, Παλλήνη, Γέρακα, Αγία Παρασκευή και τη Λεωφόρο Μεσογείων, η οποία από τον Σταυρό έως την Κατεχάκη θα παραμείνει κλειστή από τις 08:30 έως τις 18:30. Ταυτόχρονα, κλειστές θα είναι οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, Παλλήνη και Λεωφόρο Μαραθώνος. Στο κέντρο, από τις 05:00 έως τις 13:00 διακόπτεται η κυκλοφορία σε Ακαδημίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Φιλελλήνων και τμήμα της Συγγρού. Έως τις 19:30 παραμένουν αποκλεισμένες οι Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Βασιλίσσης Όλγας, ενώ έως τις 18:30 επηρεάζονται η Βασιλίσσης Σοφίας, η Μεσογείων μεταξύ Κατεχάκη και Πύργου Αθηνών, η Μιχαλακοπούλου και η Φειδιππίδου.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται αυστηρά η κίνηση οχημάτων, πεζών, ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών πάνω στο οδόστρωμα της μαραθώνιας διαδρομής.



Η κάθετη διέλευση οχημάτων θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε ελεγχόμενους κόμβους. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος διέλευση προβλέπεται στις διασταυρώσεις με τις οδούς Διονύσου, Αρτέμιδος, Αγίας Μαρίνας και Λεωφόρο Φλέμινγκ στη Ραφήνα. Στην Παλλήνη επιτρέπεται στις διασταυρώσεις με Αγίου Δημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς και στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Στην Αθήνα ελεγχόμενος κόμβος θα λειτουργεί στη διασταύρωση Μεσογείων και Κατεχάκη.



Για τις μετακινήσεις μεταξύ του κέντρου της Αθήνας και των περιοχών Ζωγράφου, Παγκρατίου, Καισαριανής και Βύρωνα, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται εναλλακτικά μέσω του άξονα Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Πανόρμου, Λεωφόρος Κηφισίας, Κατεχάκη, Κοκκινοπούλου και Ούλωφ Πάλμε.