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Μάγερ στο protothema.gr για το ΑΕΚ-Ρεάλ: «Είμαστε περήφανοι, οι οπαδοί μας δίνουν ενέργεια», βίντεο
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ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης Λόβρο Μάγερ Champions League

Μάγερ στο protothema.gr για το ΑΕΚ-Ρεάλ: «Είμαστε περήφανοι, οι οπαδοί μας δίνουν ενέργεια», βίντεο

Ο Κροάτης χαφ της Ένωσης αποκαλύπτει πως έζησε την τιτανομαχία με τη Ρεάλ και στέκεται στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί της ΑΕΚ

Μάγερ στο protothema.gr για το ΑΕΚ-Ρεάλ: «Είμαστε περήφανοι, οι οπαδοί μας δίνουν ενέργεια», βίντεο
Γιάννης Χωριανόπουλος
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Ο Λόβρο Μάγερ έχει παίξει αρκετά μεγάλα ματς στην καριέρα του αλλά αυτό της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League θα πάρει σημαντική θέση στο βιογραφικό του. 

Ο Κροάτης χαφ ήταν στο αρχικό σχήμα του Μάρκο Νίκολιτς και στα 53 λεπτά που αγωνίστηκε πρόσφερε σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Δεν άνοιγε μόνο το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια αλλά ήταν αρκετές οι φορές που γύρισε πίσω και έκοβε έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι. 

Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε στο protothema.gr για το πως έζησε την τιτανομαχία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα κέρδη από τέτοια εμφάνιση παρά την ήττα της Ένωσης με 3-2. Αναφέρθηκε επίσης και στην παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τους οποίους και ευχαρίστησε για την ώθηση και την ενέργεια που δίνουν στους παίκτες της ομάδας. 


- Λόβρο, θα θέλαμε το σχόλιο σου για το παιχνίδι και την εμφάνισή σας

- «Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι. Κάναμε ότι μπορούσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δώσαμε τα πάντα αλλά φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα». 

- Η Ρεάλ αντιμετώπισε αρκετά αγωνιστικά θέματα από την ΑΕΚ. Μπορείτε να χτίσετε πάνω σε αυτήν την εμφάνιση;

- «Ναι φυσικά. Ήταν αυτό που χρειαζόμασταν, μια εμφάνιση όπως αυτή με τη Ρεάλ. Ειδικά μετά από τα δύο τελευταία παιχνίδια στην Ελλάδα (σ.σ. με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό), θέλαμε να δείξουμε πόσο καλοί είμαστε και να χτίσουμε πάνω σε αυτήν την εμφάνιση».

- Θα θέλαμε και το μήνυμά σου για τον κόσμο της ΑΕΚ.

- «Είμαι πολύ χαρούμενος για τους οπαδούς μας, δημιουργούν καταπληκτική ατμόσφαιρα. Μας δίνουν ενέργεια με την παρουσία τους. Είναι κάτι που το εκτιμώ και το απολαμβάνω. Μου αρέσει».
Γιάννης Χωριανόπουλος
7 ΣΧΟΛΙΑ

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