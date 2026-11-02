Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Η Nespresso γιόρτασε την πρόσφατη ανακαίνιση της εμβληματικής Boutique Κολωνακίου με ένα exclusive βραδινό event, υποδεχόμενη εκπροσώπους των media, content creators και φίλους του brand στο πλήρως ανανεωμένο κατάστημα της στο κέντρο της Αθήνας
Οι καλεσμένοι ανακάλυψαν τους χώρους της νέας Boutique, καθώς και το εντυπωσιακό bar του Nespresso On The Go corner, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα απόλαυσης εκλεκτών ροφημάτων καφέ on the go, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την εμπειρία των επισκεπτών του Κολωνακίου.
Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν οι Nespresso friends όπως, Τόνια Σωτηροπούλου, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Κλέλια Ανδριολάτου, Νικολέττα Ράλλη, Λάκης Γαβαλάς, Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας, της γαστρονομίας, των media και του lifestyle.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι απόλαυσαν signature coffee creations και ιδιαίτερα Espresso Martinis, σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε τη φιλοσοφία της Nespresso γύρω από την απόλαυση, την καινοτομία και τη σύγχρονη κουλτούρα του καφέ, που πλέον έχει θέση και στα βραδινά parties με αλκοόλ.
Με την ανανεωμένη Boutique Κολωνακίου, η Nespresso συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία μοναδικών coffee experiences, προσφέροντας στους λάτρεις του καφέ έναν premium προορισμό που συνδυάζει την καινοτομία, την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη και την αυθεντική εμπειρία ενός καφέ Nespresso.
Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν οι Nespresso friends όπως, Τόνια Σωτηροπούλου, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Κλέλια Ανδριολάτου, Νικολέττα Ράλλη, Λάκης Γαβαλάς, Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας, της γαστρονομίας, των media και του lifestyle.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι απόλαυσαν signature coffee creations και ιδιαίτερα Espresso Martinis, σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε τη φιλοσοφία της Nespresso γύρω από την απόλαυση, την καινοτομία και τη σύγχρονη κουλτούρα του καφέ, που πλέον έχει θέση και στα βραδινά parties με αλκοόλ.
Με την ανανεωμένη Boutique Κολωνακίου, η Nespresso συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία μοναδικών coffee experiences, προσφέροντας στους λάτρεις του καφέ έναν premium προορισμό που συνδυάζει την καινοτομία, την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη και την αυθεντική εμπειρία ενός καφέ Nespresso.
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