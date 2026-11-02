Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι

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Οι καλεσμένοι ανακάλυψαν τους χώρους της νέας Boutique, καθώς και το εντυπωσιακό bar του, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα απόλαυσης εκλεκτών ροφημάτων καφέ on the go, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την εμπειρία των επισκεπτών του Κολωνακίου.Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν οι Nespresso friends όπως,, μαζί με προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας, της γαστρονομίας, των media και του lifestyle.Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι απόλαυσαν signature coffee creations και ιδιαίτερα, σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε τη φιλοσοφία της Nespresso γύρω από την απόλαυση, την καινοτομία και τη σύγχρονη κουλτούρα του καφέ, που πλέον έχει θέση και στα βραδινά parties με αλκοόλ.Με την ανανεωμένη Boutique Κολωνακίου, η Nespresso συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία μοναδικών coffee experiences, προσφέροντας στους λάτρεις του καφέ έναν premium προορισμό που συνδυάζει την καινοτομία, την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη και την αυθεντική εμπειρία ενός καφέ Nespresso.