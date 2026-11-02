Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
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Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι

Η Nespresso γιόρτασε την πρόσφατη ανακαίνιση της εμβληματικής Boutique Κολωνακίου με ένα exclusive βραδινό event, υποδεχόμενη εκπροσώπους των media, content creators και φίλους του brand στο πλήρως ανανεωμένο κατάστημα της στο κέντρο της Αθήνας

Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Οι καλεσμένοι ανακάλυψαν τους χώρους της νέας Boutique, καθώς και το εντυπωσιακό bar του Nespresso On The Go corner, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα απόλαυσης εκλεκτών ροφημάτων καφέ on the go, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την εμπειρία των επισκεπτών του Κολωνακίου.
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν οι Nespresso friends όπως, Τόνια Σωτηροπούλου, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Κλέλια Ανδριολάτου, Νικολέττα Ράλλη, Λάκης Γαβαλάς, Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας, της γαστρονομίας, των media και του lifestyle.
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι απόλαυσαν signature coffee creations και ιδιαίτερα Espresso Martinis, σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε τη φιλοσοφία της Nespresso γύρω από την απόλαυση, την καινοτομία και τη σύγχρονη κουλτούρα του καφέ, που πλέον έχει θέση και στα βραδινά parties με αλκοόλ.
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ αφιερωμένο στον καφέ: Η Nespresso γιορτάζει την νέα εποχή της Boutique στο Κολωνάκι
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Με την ανανεωμένη Boutique Κολωνακίου, η Nespresso συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία μοναδικών coffee experiences, προσφέροντας στους λάτρεις του καφέ έναν premium προορισμό που συνδυάζει την καινοτομία, την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη και την αυθεντική εμπειρία ενός καφέ Nespresso.
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