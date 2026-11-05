Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Κυψέλη μετά τον συναγερμό για ύποπτη βαλίτσα
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Κυψέλη μετά τον συναγερμό για ύποπτη βαλίτσα
Η Τροχαία είχε προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης, μετά την προσωρινή διακοπή που είχε επιβληθεί λόγω εντοπισμού μιας ύποπτης βαλίτσας.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη (5/11), μετά την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, το οποίο ελέγχθηκε από ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία είχε προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη (5/11), μετά την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, το οποίο ελέγχθηκε από ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία είχε προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα