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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Κυψέλη μετά τον συναγερμό για ύποπτη βαλίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη Αστυνομία

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Κυψέλη μετά τον συναγερμό για ύποπτη βαλίτσα

Η Τροχαία είχε προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Κυψέλη μετά τον συναγερμό για ύποπτη βαλίτσα
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης, μετά την προσωρινή διακοπή που είχε επιβληθεί λόγω εντοπισμού μιας ύποπτης βαλίτσας.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη (5/11), μετά την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, το οποίο ελέγχθηκε από ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία είχε προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
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