My market: «Κερδίζω Καθημερινά» με προϊόντα που πάνε μαζί και συμφέρουν
ADVERTORIAL

My market: «Κερδίζω Καθημερινά» με προϊόντα που πάνε μαζί και συμφέρουν

Προϊόντα που χρειάζεσαι καθημερινά, σε συνδυασμούς που συμφέρουν. Με το «Κερδίζω Καθημερινά», τα My market προσφέρουν συνδυαστικές προσφορές, εκπτώσεις και δώρα, δίνοντας περισσότερο όφελος στις καθημερινές αγορές

My market: «Κερδίζω Καθημερινά» με προϊόντα που πάνε μαζί και συμφέρουν
Η λογική είναι απλή: επιλεγμένα προϊόντα προσφέρονται μαζί σε καλύτερη τιμή από ό,τι αν αγοραστούν ξεχωριστά. Παράλληλα, άλλες προσφορές δίνουν έκπτωση ή δώρο όταν οι αγορές σε συγκεκριμένα προϊόντα φτάσουν την αξία ή την ποσότητα που ορίζει η προσφορά. Έτσι, οι επιλογές για εξοικονόμηση είναι περισσότερες.

Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τις προσφορές του «Κερδίζω Καθημερινά» στα καταστήματα My market, χάρη στην ειδική σήμανση.

Ανακάλυψε τις συνδυαστικές προσφορές στα καταστήματά μας και κέρδισε περισσότερα σε κάθε σου αγορά!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης