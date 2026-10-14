ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης με τιμή εκκίνησης 1,49€, 12 άτοκες δόσεις και μεγάλο διαγωνισμό!

Καθημερινά και για έναν μήνα, ένας τυχερός πελάτης του προγράμματος EKO Smile κερδίζει το Πετρέλαιο Θέρμανσης της χρονιάς! Δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 12 άτοκες δόσεις