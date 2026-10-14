Η Nova διευρύνει τη συνεργασία της με το Basketaki ως Χορηγός Επικοινωνίας

Η συνεργασία ξεκίνησε με το πρωτάθλημα Basketaki ΑμεΑ και πλέον επεκτείνεται στην μεγαλύτερη κοινότητα ερασιτεχνικού μπάσκετ στην Ελλάδα.: Από την πρώτη στιγμή,και συνέβαλε στην προβολή των αθλητών του. Η στήριξή της έχει ιδιαίτερη αξία:, ενώ φέρνει το πρωτάθλημα πιο κοντά σε ανθρώπους που ίσως δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να το γνωρίσουν.: Με την επέκταση της συνεργασίας,, προβάλλοντας τις διοργανώσεις, τις ομάδες και τους αθλητές. Παράλληλα, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν νέες δράσεις και εμπειρίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα., δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Nova βρίσκεται φέτος ακόμη πιο δυναμικά στο πλευρό του Basketaki. Από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το Basketaki ΑμεΑ, προσφέροντας χώρο και προβολή στους φανταστικούς αυτούς αθλητές και στις προσωπικές τους ιστορίες. Η επέκταση της συνεργασίας και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Μαζί σχεδιάζουμε νέες δράσεις που που είμαι σίγουρος πως θα ενθουσιάσουν τους αθλητές μας και θα φέρουν το Basketaki πιο κοντά σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους. Μείνετε συντονισμένοι».: «Μέσα από αυτή τη διεύρυνση συνεργασίας, η Nova επιβεβαιώνεικαι τη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει. Στη Nova είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι ο αθλητισμός μπορεί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο και με αυτή τη συνεργασία φιλοδοξούμεκαι να υπενθυμίσουμε ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, μπορεί να γίνει