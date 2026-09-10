Ο Δήμος Αθηναίων και η Galiotos earcare εγκαινίασαν το πρώτο Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας στην Ελλάδα

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Ο Δήμος Αθηναίων και ηκαι εγκαινίασαν το πρώτο, στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης (Χανίων 4Β, Αθήνα), προσφέροντας σε πολίτες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας και αποκατάστασης της ακοής.Πρόκειται για μια νέα κοινωνική υπηρεσία για την υποστήριξη των κατοίκων του Δήμου Αθηναίων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ακοή.Στο Κέντρο παρέχονται, σε ένα ενιαίο σημείο, ενημέρωση και συμβουλευτική, ακοολογικός έλεγχος από ΩΡΛ ιατρό, αξιολόγηση αναγκών αποκατάστασης, δοκιμή και εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας, καθώς και συνεχής υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελούμενων.Η δημιουργία και η λειτουργία του Κοινωνικού Κέντρου Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από τη Galiotos earcare μέσω δωρεάς εξοπλισμού, υπηρεσιών, εξειδικευμένου προσωπικού και ακουστικών βαρηκοΐας, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης #ακούμε.Το Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας λειτουργεί και αποτελεί ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας της ακοής, την ενίσχυση της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμπερίληψης.ενημέρωση και συμβουλευτική για τη βαρηκοΐα από την εξειδικευμένη ομάδα της Galiotos earcareακοολογικό έλεγχο και μέτρηση ακοής από ιατρό ΩΡΛεφαρμογή και δοκιμαστική χρήση ακουστικών βαρηκοΐαςπαροχή ακουστικών βαρηκοΐας και συνεχή υποστήριξη των ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσηςυποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένωνΕλλάδα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για μια Αθήνα που φροντίζει τους ανθρώπους της και βρίσκεται δίπλα σε όσους χρειάζονται στήριξη. Κανείς μας δεν πρέπει να στερείται την επικοινωνία και την επαφή με τους γύρω του, επειδή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα ακουστικό βαρηκοΐας ή στις υπηρεσίες που χρειάζεται. Ευχαριστώ θερμά τη Galiotos earcare για την έμπρακτη στήριξη και τη συνεργασία. Μαζί καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα πολλών συμπολιτών μας με προβλήματα ακοής».