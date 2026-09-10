Ο Δήμος Αθηναίων και η Galiotos earcare εγκαινίασαν το πρώτο Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας στην Ελλάδα
Ο Δήμος Αθηναίων και η Galiotos earcare εγκαινίασαν το πρώτο Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας στην Ελλάδα
Μία πρωτοβουλία του #ακούμε, του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Galiotos earcare, που δημιουργεί μια ολοκληρωμένη κοινωνική δομή για την αξιολόγηση, την υποστήριξη και την αποκατάσταση της ακοής
Ο Δήμος Αθηναίων και η Galiotos earcare και εγκαινίασαν το πρώτο Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας στην Ελλάδα, στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης (Χανίων 4Β, Αθήνα), προσφέροντας σε πολίτες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας και αποκατάστασης της ακοής.
Πρόκειται για μια νέα κοινωνική υπηρεσία για την υποστήριξη των κατοίκων του Δήμου Αθηναίων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ακοή.
Στο Κέντρο παρέχονται, σε ένα ενιαίο σημείο, ενημέρωση και συμβουλευτική, ακοολογικός έλεγχος από ΩΡΛ ιατρό, αξιολόγηση αναγκών αποκατάστασης, δοκιμή και εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας, καθώς και συνεχής υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελούμενων.
Η δημιουργία και η λειτουργία του Κοινωνικού Κέντρου Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από τη Galiotos earcare μέσω δωρεάς εξοπλισμού, υπηρεσιών, εξειδικευμένου προσωπικού και ακουστικών βαρηκοΐας, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης #ακούμε.
Το Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας λειτουργεί και αποτελεί ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας της ακοής, την ενίσχυση της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμπερίληψης.
Από τον έλεγχο ακοής έως την αποκατάσταση με ακουστικά βαρηκοΐας
Στο Κοινωνικό Κέντρο Ακοής οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε:
ενημέρωση και συμβουλευτική για τη βαρηκοΐα από την εξειδικευμένη ομάδα της Galiotos earcare
ακοολογικό έλεγχο και μέτρηση ακοής από ιατρό ΩΡΛ
εφαρμογή και δοκιμαστική χρήση ακουστικών βαρηκοΐας
παροχή ακουστικών βαρηκοΐας και συνεχή υποστήριξη των ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσης
υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων
O Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η ακοή είναι κάτι που συχνά θεωρούμε αυτονόητο, μέχρι τη στιγμή που αρχίζουμε να δυσκολευόμαστε να ακούσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση. Γι’ αυτό και η δυνατότητα πρόσβασης στην αποκατάσταση της ακοής είναι τόσο σημαντική. Με το πρώτο Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας στην Ελλάδα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για μια Αθήνα που φροντίζει τους ανθρώπους της και βρίσκεται δίπλα σε όσους χρειάζονται στήριξη. Κανείς μας δεν πρέπει να στερείται την επικοινωνία και την επαφή με τους γύρω του, επειδή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα ακουστικό βαρηκοΐας ή στις υπηρεσίες που χρειάζεται. Ευχαριστώ θερμά τη Galiotos earcare για την έμπρακτη στήριξη και τη συνεργασία. Μαζί καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα πολλών συμπολιτών μας με προβλήματα ακοής».
Πρόκειται για μια νέα κοινωνική υπηρεσία για την υποστήριξη των κατοίκων του Δήμου Αθηναίων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ακοή.
Στο Κέντρο παρέχονται, σε ένα ενιαίο σημείο, ενημέρωση και συμβουλευτική, ακοολογικός έλεγχος από ΩΡΛ ιατρό, αξιολόγηση αναγκών αποκατάστασης, δοκιμή και εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας, καθώς και συνεχής υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελούμενων.
Η δημιουργία και η λειτουργία του Κοινωνικού Κέντρου Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από τη Galiotos earcare μέσω δωρεάς εξοπλισμού, υπηρεσιών, εξειδικευμένου προσωπικού και ακουστικών βαρηκοΐας, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης #ακούμε.
Το Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας λειτουργεί και αποτελεί ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας της ακοής, την ενίσχυση της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμπερίληψης.
Από τον έλεγχο ακοής έως την αποκατάσταση με ακουστικά βαρηκοΐας
Στο Κοινωνικό Κέντρο Ακοής οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε:
ενημέρωση και συμβουλευτική για τη βαρηκοΐα από την εξειδικευμένη ομάδα της Galiotos earcare
ακοολογικό έλεγχο και μέτρηση ακοής από ιατρό ΩΡΛ
εφαρμογή και δοκιμαστική χρήση ακουστικών βαρηκοΐας
παροχή ακουστικών βαρηκοΐας και συνεχή υποστήριξη των ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσης
υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων
O Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η ακοή είναι κάτι που συχνά θεωρούμε αυτονόητο, μέχρι τη στιγμή που αρχίζουμε να δυσκολευόμαστε να ακούσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση. Γι’ αυτό και η δυνατότητα πρόσβασης στην αποκατάσταση της ακοής είναι τόσο σημαντική. Με το πρώτο Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας στην Ελλάδα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για μια Αθήνα που φροντίζει τους ανθρώπους της και βρίσκεται δίπλα σε όσους χρειάζονται στήριξη. Κανείς μας δεν πρέπει να στερείται την επικοινωνία και την επαφή με τους γύρω του, επειδή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα ακουστικό βαρηκοΐας ή στις υπηρεσίες που χρειάζεται. Ευχαριστώ θερμά τη Galiotos earcare για την έμπρακτη στήριξη και τη συνεργασία. Μαζί καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα πολλών συμπολιτών μας με προβλήματα ακοής».
Η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη επεσήμανε: «Η βαρηκοΐα επηρεάζει την επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή και την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δίνουμε τη δυνατότητα σε ευάλωτους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και λύσεις αποκατάστασης ακοής, δημιουργώντας μια νέα πρωτοποριακή κοινωνική υπηρεσία στα Δημοτικά μας Ιατρεία με ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο».
O Διευθύνων Σύμβουλος της Galiotos earcare, Κωνσταντίνος Γαλιώτος, τόνισε: «Η ακοή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Για περισσότερα από 60 χρόνια η οικογένεια και η ομάδα της Galiotos earcare εργάζονται με στόχο να βοηθούν τους ανθρώπους να παραμένουν συνδεδεμένοι με τους αγαπημένους τους, την εργασία τους και την κοινωνία. Η δημιουργία του πρώτου Κοινωνικού Κέντρου Ακοής & Ακουστικών Βαρηκοΐας στην Ελλάδα αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη κοινωνική πρωτοβουλία στην ιστορία της εταιρείας μας. Αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του #ακούμε, μιας πρωτοβουλίας που μετατρέπει τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία της ακοής σε ουσιαστική κοινωνική προσφορά. Ευχαριστούμε τον Δήμο Αθηναίων για την εμπιστοσύνη και πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη δομή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να αποκτήσουν πρόσβαση στην ακοή και στην επικοινωνία που αξίζουν.»
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