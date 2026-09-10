Η Super Technologies ενισχύει το Υπεύθυνο Παιχνίδι με την τεχνολογία AI της Mindway AI

Κλείσιμο

, κορυφαία διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και ψυχαγωγίας και μητρική εταιρεία της, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τητη βραβευμένη εταιρεία τεχνολογίας από τη Δανία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για το ασφαλέστερο και υπεύθυνο παιχνίδι.Στο πλαίσιο της συνεργασίας και έπειτα από τη σταδιακή εφαρμογή της ανά αγορά, η Super έχει ενσωματώσει τοτην προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης και παρακολούθησης της Mindway AI, στις πλατφόρμες της.Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα τουμε στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ασφαλούς περιβάλλοντος ψυχαγωγίας για τα δεκάδες εκατομμύρια πελάτες της σε όλο τον κόσμο.Η εφαρμογή του GameScanner καλύπτειμεταξύ των οποίωνΓια τη Super, το Υπεύθυνο Παιχνίδι δεν αποτελεί απλώς μια κανονιστική υποχρέωση. ΑποτελείΜε τη νέα συνεργασία, η εταιρεία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μετάβαση από την εκ των υστέρων αντιμετώπιση στηνΣυνδυάζοντας την ανθρώπινη εξειδίκευση με τις δυνατότητες της predictive AI, η Super αποκτά ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την έγκαιρη αναγνώριση συμπεριφορών που ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο και την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης στους παίκτες.Η τεχνολογία συνδυάζει, αναλύοντας μοτίβα συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο και εντοπίζοντας πρώιμες ενδείξεις που ενδέχεται να σχετίζονται με προβληματική συμπεριφορά στο παιχνίδι.Η εφαρμογή του προσαρμόζεται στις διαφορετικέςκάθε αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Super.Παράλληλα, ενσωματώνεται στο ήδη υπάρχον οικοσύστημα προστασίας των παικτών της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει εξειδικευμένη ομάδα, ολοκληρωμένα εργαλεία αυτοδιαχείρισης διαθέσιμα στους παίκτες από την πρώτη τους σύνδεση και υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων της εταιρείας γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι.Η νέα τεχνολογία προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας σε αυτή την υποδομή, ενώ η Mindway AI έχει λάβει διεθνή αναγνώριση για την καινοτομία της, κατακτώντας τοΗ νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια των προτύπων Υπεύθυνου Παιχνιδιού πουυπερβαίνοντας σε αρκετές περιπτώσεις τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.