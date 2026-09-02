MINOAN LINES: Φοιτητικό ταξίδι με έως 50% έκπτωση, καμπίνα από 25€/άτομο, δωρεάν πρωινό και combo menus από 5€

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Στη γραμμή, οι φοιτητές απολαμβάνουν όλο τον χρόνο έκπτωση στα εισιτήρια, ειδικές τιμές σε καμπίνες, δωρεάν πρωινό και ειδικά combo menus.Μεσε όλες τις κατηγορίες θέσεων, εκτός των, και 20% έκπτωση στα δίκυκλα και ΙΧ αυτοκίνητα, η MINOAN LINES δίνει τη δυνατότητα για πιο οικονομικές μετακινήσεις φοιτητών για κάθε της προορισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για την παροχή της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη τηςτόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και στο check-in.Για το διάστημα, οι φοιτητικές παρέες μπορούν να ταξιδέψουν σε, ανά διαδρομή. Στην ειδική τιμή περιλαμβάνεται καιΗ προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παρέες, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας, και δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις της εμπορικής πολιτικής.Στο ίδιο διάστημα, από, η MINOAN LINES προσφέρει στους δικαιούχους. Το πρωινό παραλαμβάνεται από τομε την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας και είναι διαθέσιμο. Η παροχή αφορά τιςκαι μπορεί να εξαργυρωθείΟι ειδικές παροχές συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με, διαθέσιμα στα bars ή στο pool bar των πλοίων με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας:: Hot Dog με χωριάτικο λουκάνικο και σως μαγιονέζας με αγγουράκι τουρσί + αναψυκτικό κουτάκι 330ml.: Σουβλάκι πίτα χοιρινό ή κοτόπουλο με σως επιλογής + αναψυκτικό κουτάκι 330ml.: Σάντουιτς σε φραντζολάκι με νιφάδες καλαμποκιού, φιλέτο ψητού κοτόπουλου, τυρί cheddar και σως + αναψυκτικό κουτάκι 330ml.: Κομμάτι Special Pizza + αναψυκτικό κουτάκι 330ml.: Σάντουιτς σε φραντζολάκι με νιφάδες καλαμποκιού, φιλέτο ψητού κοτόπουλου, τυρί cheddar και σως + μπύρα κουτάκι 330ml.Είτε πρόκειται για το πρώτο ταξίδι των νέοεισαχθέντων φοιτητών προς τη νέα πόλη και τη σχολή τους είτε για τις μετακινήσεις που ακολουθούν μέσα στη χρονιά, ησυνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στη φοιτητική γενιά. Με τα καθημερινά δρομολόγια τωνστη γραμμή, η MINOAN LINES συνδυάζει οικονομία, άνεση και υψηλού επιπέδου ταξιδιωτική εμπειρία κάνοντας κάθε φοιτητικό ταξίδι πιο εύκολο.