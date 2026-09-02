Η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Ε.) θα συμμετάσχει και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
Η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Ε.) θα συμμετάσχει και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
Aπό 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026, με παρουσία στο Περίπτερο 14, στον χώρο του Υπουργείου Υγείας
Με περισσότερα από 6.000 γνωστά Σπάνια Νοσήματα και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που εκτιμάται ότι ζουν με κάποιο από αυτά στην Ελλάδα, τα Σπάνια Νοσήματα αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα Δημόσιας Υγείας, αλλά και μια καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες ασθενείς και οικογένειες.
Η παρουσία μας στη ΔΕΘ είναι για εμάς μια ακόμη ευκαιρία να κάνουμε το Σπάνιο πιο ορατό, να ενημερώσουμε, να συζητήσουμε και, κυρίως, να φέρουμε τη φωνή των ανθρώπων που ζουν με Σπάνια Νοσήματα πιο κοντά στη δημόσια συζήτηση.
Εάν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας υποδεχτούμε στο περίπτερό μας, να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε για το έργο της Ε.Σ.Α.Ε., τις ανάγκες της Κοινότητας, και τις εξελίξεις στον χώρο των Σπανίων Νοσημάτων.
Εκπρόσωποι της Ένωσης και της Κοινότητας των Σπανίων Παθήσεων θα βρίσκονται στη ΔΕΘ και θα είναι διαθέσιμοι, εφόσον το επιθυμείτε, για συνεντεύξεις, δηλώσεις, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά ρεπορτάζ και ενημερωτικές συζητήσεις.
Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε και να σας υποδεχτούμε στο περίπτερο της Ε.Σ.Α.Ε..
Στη ΔΕΘ, κάνουμε το Σπάνιο ορατό. Μαζί.
Η παρουσία μας στη ΔΕΘ είναι για εμάς μια ακόμη ευκαιρία να κάνουμε το Σπάνιο πιο ορατό, να ενημερώσουμε, να συζητήσουμε και, κυρίως, να φέρουμε τη φωνή των ανθρώπων που ζουν με Σπάνια Νοσήματα πιο κοντά στη δημόσια συζήτηση.
Εάν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας υποδεχτούμε στο περίπτερό μας, να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε για το έργο της Ε.Σ.Α.Ε., τις ανάγκες της Κοινότητας, και τις εξελίξεις στον χώρο των Σπανίων Νοσημάτων.
Εκπρόσωποι της Ένωσης και της Κοινότητας των Σπανίων Παθήσεων θα βρίσκονται στη ΔΕΘ και θα είναι διαθέσιμοι, εφόσον το επιθυμείτε, για συνεντεύξεις, δηλώσεις, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά ρεπορτάζ και ενημερωτικές συζητήσεις.
Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε και να σας υποδεχτούμε στο περίπτερο της Ε.Σ.Α.Ε..
Στη ΔΕΘ, κάνουμε το Σπάνιο ορατό. Μαζί.
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