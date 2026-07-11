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Διάσωση 30 μεταναστών στη Γαύδο
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Μετανάστες Γαύδος

Διάσωση 30 μεταναστών στη Γαύδο

Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού

Διάσωση 30 μεταναστών στη Γαύδο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Το Λιμενικό, με τη χρήση εναέριου μέσου της FRONTEX, εντόπισε λέμβο με περίπου 30 μετανάστες σε σημείο 14 μιλίων νότια της Γαύδου.

Περισυνελέγησαν από πλωτό της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.
7 ΣΧΟΛΙΑ

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