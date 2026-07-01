Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Φωτιά τώρα κοντά στη ΒΙΠΕ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα κοντά στη ΒΙΠΕ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) κοντά στη ΒΙΠΕ στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
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